2024年國會大選逼近，立法院第10屆即將進入最後一個會期，但兩項攸關國民健康的法案進度停滯不前。民團指出，《癌症防治法》至今20年未修，攸關設立台灣癌症新藥多元支持基金設置，而《國民營養及健康飲食促進法》草案一再被擱置，希望政府能正視國人健康，不要再拖延下去。

台灣營養基金會董事長黃青真表示，國內研究指出，飲食品質較佳的人，每年健保支出比全國平均值少4000到5000元，但國民營養與飲食健康政策擬定與推行，仍停留在40年前的「兼辦」狀態；政府民間都認為需要立法才能解決，衛福部前部長陳時中曾說要將《國民營養及健康飲食促進法》列為優先法案，但至今仍被擱置，國民健康只能請國人自求多福。

台灣教授協會理事招名威是癌症患者家屬，他表示，癌症新型治療動輒數十萬、數百萬，有多少家庭能夠負擔？看著親人生命一點一滴流失，非常難過但束手無策，更何況應該要保護我們的政府，也無法提供任何幫助，癌症患者迫切希望政府提供協助，而不是說「健保沒錢沒預算」就輕輕帶過，希望政府正視問題，修正健保制度的漏洞，不能讓經濟拮据的癌症患者成為二等公民。

心臟科醫師、台灣基進台北市黨部主委吳欣岱指出，糖尿病、慢性腎臟病、高血壓等慢性病有健保給付，個管師會指導患者的飲食控制，但我們花了非常大量的政府預算在後端的疾病治療跟管控，卻沒有增加前端的健康促進，這是非常荒謬且可惜的；《國民營養及健康飲食促進法》不僅能夠營造正向的飲食文化，也可以間接培養民眾對健康負責的態度，同時減少醫療支出。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，癌症新藥新科技發展快速，病人和醫師都期待有最好的武器來治療，但因為健保財務困境，病人和新藥之間存在一定的距離，因此希望運用健保以外的資源，提供過渡型的支持機制，減輕病人經濟負擔，並且在2年期間收集真實世界數據，作為新藥是否常規給付的參考，這就是台灣癌症新藥多元支持基金（TmCDF）的精神。

蔡麗娟指出，台灣癌症新藥多元支持基金的設置需要有法源，但《癌症防治法》自2003年制定至今20年未修，目前已有超過60位以上立委連署、8個版本的提案，顯示它是有民意基礎和迫切需求的法案；但在屆期不連續原則下，若沒有在第10屆最後一個會期通過，就得重新來過，希望政府看到議題的嚴重性，讓癌友盡速得到正面回應。