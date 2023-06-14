42歲日本知名女星廣末涼子近日陷入婚外情疑雲，月初時她遭直擊與米其林一星名廚鳥羽周作幽會，還一同入住飯店，起初消息曝光時，雙方皆發出聲明否認，但今（14）日卻又突然改口坦承出軌，對此，網友分析或許與日本媒體預告將公開更多不倫內幕，及廣末涼子老公3天前在公開活動上放話要「劃清界線」有關。

上週日媒《週刊文春》報導，廣末涼子前往鳥羽周作經營的餐廳，兩人互動親密，本月3日再直擊廣末涼子和鳥羽周作在飯店幽會，另外友人還爆料，兩人為掩人耳目，鳥羽周作每次與廣末涼子約會都會帶著男同事，但當時廣末涼子回應「絕對沒有」，鳥羽周作也強調，兩人只是朋友關係，對此，《週刊文春》預告將刊登全部內幕，而廣末涼子老公也說「我的家庭現在正陷入了困境，我會好劃出界線，請大家期待」。

如今雙方坦承自己撒謊，廣末涼子稍早在IG發表聲明，改口坦承和米其林名廚鳥羽周作有婚外情，對於自己輕率的行為，造成男方家人痛苦的心情，讓她感到內疚，而經紀公司也對廣末涼子做出無限期停工處分。

至於鳥羽周作則在聲明開頭直接坦承說謊「最初的報導出來的時候，我否認了不倫的事實，對此我撒了謊。我接到了一個我不認識的號碼的電話，問了一些報導的問題，我回答了與事實不符的答案，這是我的軟弱，我深切地在反省」並表示，今後將對自己家人努力贖罪。