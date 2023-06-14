灣聲國際是由宏碁(2353)創辦人施振榮領投，邀集科技、金融業等18位企業家集資3000萬元成立。灣聲首年就定位為國際化元年，今年除了6月份美國西岸的巡迴演出，11月也將前進美國東岸各城市，預計包含紐約、華盛頓、休士頓、達拉斯、拉斯維加斯、芝加哥等城市，2024年受邀至溫哥華、西雅圖演出，同年也將進軍日本「三得利音樂廳」，帶著台灣音樂文化走向世界。

6月在美西演出曲目包羅萬象，灣聲針對各場演出精選設計全然不同的音樂會內容，除了演出四大民族的音樂，如：《望春風》、《天公落水》、《茉莉花》、《卑南古調》等曲目，還將演奏《港都夜雨》、《夜來香》、《拜訪春天》等國台語老歌及校園民歌，還有許多耳熟能詳的台灣經典樂曲、國人作品及美國在地民謠等，盼透過這次的巡演之旅，不只讓遠在美國西岸的台灣僑胞們舒緩對臺灣的相思之情，也讓國外的朋友們認識台灣音樂的美好。

在全世界龐大的古典音樂的市場間，台灣並不容易被看見，但同樣身為古典音樂樂團的灣聲，6年來堅持藉由古典音樂的形式與高規格的技術，演奏獨一無二的臺灣音樂，不僅讓民眾和古典音樂0距離，也讓聽過灣聲演出的外國朋友們感到相當驚豔，因為他們透過最熟悉的「語言」無痛認識了台灣的音樂。

灣聲甚至在台灣掀起了一股新氣象，有越來越多古典音樂會不再僅限於既有的西方音樂，而是透過演奏在地耳熟能詳的曲目，讓音樂更加貼近人們。正是因為灣聲擁有台灣音樂多元的編曲及演奏能力，更是代表了臺灣在地文化的獨特性。

灣聲國際音樂總監李哲藝表示：「灣聲累積6年的能量，現在正是啟航的時刻！」