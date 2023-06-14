2023新北市鼓藝節「鼓動創藝」，連續兩週活動獲得新莊、土城、鶯歌等地區民眾好評迴響，第三週巡演將於17日晚間6點半在蘆洲區忠義廟廟前廣場、18日下午3點在三芝區芝蘭公園登場。

新北市文化局表示，今年新北市鼓藝節自開幕以來，於新莊、土城及鶯歌等地巡演，多元豐富的活動內容獲得市民朋友熱烈迴響，第三週巡演將接續至蘆洲及三芝與市民朋友見面。

蘆洲巡迴場於17日晚間6點半在蘆洲區忠義廟廟前廣場，由重擊現實打擊樂團、日出東山太鼓團、踢踏舞電台X巴奇先生，帶來精采震撼的日式和太鼓表演，還有結合爵士鼓與油漆桶、踢踏舞蹈的創意打擊秀。

三芝巡迴場於18日下午3點在三芝區芝蘭公園，由在地音樂家阮丹青與自然流動樂團Sunshine Costa、靜謐時光VS沐妮悠、三芝國中大鼓隊，帶來跨界融合的音樂演出，包括伊朗Daf鼓、印度Tabla鼓、原住民鼓以及節令鼓等；同時也邀請新北市三芝區公所共同響應，推出市集活動，由在地社區與藝文團隊，帶來表演節目、文創手作與美食攤位，展現三芝的展演能量與熱情。

2023新北市鼓藝節自6月3日至6月18日辦理巡演，活動即將進入最後一個週末，歡迎民眾把握機會一同參與。