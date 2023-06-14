日籍女星廣末涼子今(14日)坦承出軌米其林一星名廚鳥羽周作，除了發聲明公開道歉，也宣布演藝事業「無限期停工」；對此，網紅陳沂點出關鍵，並強調：「超勵志」，立刻掀起網友熱議。

廣末涼子稍早認了婚姻出軌，並發表道歉聲明，對於自己輕率的行為，造成男方一家人痛苦的心情，讓她感到相當內疚，自己也已經向家人說明此事，並親自道歉期盼獲取原諒，經紀公司隨後也對廣末涼子做出無限期停工處分，看來不僅形象翻車，演藝事業也將跌落谷底，出軌對象鳥羽周作也在推特發文坦承「報導的內容大部分是正確的」。

對此，網紅陳沂曬出廣末涼子與鳥羽周作的照片，直呼：「女神真的不看臉欸，超勵志，主廚超熊的，說是她的閨蜜我都很相信」，接著搞笑表示：「如果你的人生能吃到廣末，還被她親口承認，應該要刻在墓誌銘上了，喔買尬～好榮耀」。

對此，網友紛紛留言：「會不會其實是閨蜜但為了保護男方家庭，只好說自己不倫」、「 這男的到底是有什麼過人之處？竟然可以吸引廣末涼子」、「看來某方面有過人之處」、「也許廣末想要安全感的男子」、「廣末閱人無數，也許熊男有什麼特點深得她的心」、「日本的女神出軌或結婚對象很多都是長相平平或諧星！可能比起外在更在意心靈契合吧」。