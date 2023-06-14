奧斯陸和平研究中心（PRIO）報告指出，緬甸發生軍事政變後的20個月內，有6000多個平民遭殺害，並指軍政府是主要殺手。

緬甸2021年2月1日發生軍事政變，國防軍總司令敏昂萊以選舉舞弊為由，推翻由翁山蘇姬領導的全國民主聯盟文人政府。隨後，緬甸全國爆發了反對軍事政變的示威，而軍方則對示威者採取直接槍殺等手段鎮壓示威活動。當地觀察組織指出，至今已有2萬3000多人被捕。

奧斯陸和平研究中心是一家從事「和平與衝突研究」的民營研究機構報告，該中心近期援引緬甸和平與安全研究所鄉鎮衝突監測系統（TCMS）的數據，對自2021年政變以來報告的緬甸平民傷亡情況進行了系統的統計分析。

報告指出，其中6300多個平民是基於政治原因被殺，另外2600多人受傷，人數遠高於國際組織等其他機構發布的傷亡數字。過半死亡人數是軍人政府的軍隊、警察和民兵造成的，約2150多人是遭反軍政府部隊殺害；相信實際傷亡人數會更高。

另外，報告也發出嚴厲警告，如果緬甸的暴力事件繼續升級，該國可能處於政治滅絕的邊緣。