香港男星向佐出身影視世家，爸爸是香港娛樂大亨向華強、媽媽是女強人陳嵐，向佐還擁精湛的武打底子，不過拍新片《門前寶地》時，卻不小心打傷同劇女星唐詩逸，讓向佐直呼很對不起她，而唐詩逸稍早發文還原片場狀況，表示向佐很敬業、馬上就安排處理傷勢，她還幽默喊話向佐：「記得下次見面吃我一拳」。

向佐出席上海電影節宣傳新片《門前寶地》，這回他身兼主演和製片人，提到拍攝過程中有很多打戲，不只危險也很容易受傷，向佐接著還自爆不小心誤傷對手演員唐詩逸，「那場戲我的情緒太飽滿，沒有很準確地到她的護具上」，直呼很對不起唐詩逸。

向佐稍早則在微博發文向唐詩逸道歉：「真的非常對不起，不小心傷到你，工傷全部算我的！下次換你打回來」，唐詩逸則體諒說：「打戲要真，受傷難免」，大讚向佐身為製片人很敬業，馬上就安排處理傷勢，她還幽默喊話向佐：「記得下次見面吃我一拳」。

向佐從小看功夫巨星李連杰電影長大，不只視李連杰為偶像，也讓他下定決心練武，在還沒成名之前，積極健身和練武，替自己打造優異的功夫底子，終於在演出《霍元甲》時拜李連杰為師，之後參與李連杰主演的《投名狀》等電影。