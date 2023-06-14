已被教育部勒令112學年停止招生、明年7月31日停辦的明道大學，這次申請入學招到4個學生，招生率僅僅5.41％，是全國最低。教育部表示，這幾個學生若註冊入學，教育部將在他們就讀約1年時，針對學校明年7月31日停辦時仍在校之學生，進行分發安置作業，以保障學生權益。

教育部高教司專門委員郭佳音表示，明道大學前因學校財務顯著惡化，經教育部部依私立高級中等以上學校退場條例認列為專案輔導學校，改善期限至今年5月31日止。

郭佳音說，明道大學當時列入專案輔導改善期間，尚有改善完竣經審議免除專輔之可能，因此其依法辦理之相關招生作業，皆循程序依111年11月起陸續公告之各管道招生簡章，進行招生。

郭佳音指出，現因明道於改善期間屆滿時仍未完成改善，經教育部依退場條例召開審議會，決議命其112學年停招且在113年7月31日停辦；其後續112年7月即將辦理的分發入學管道招生即應配合停招。

郭佳音指出，明道大學先前經繁星推薦錄取1名及申請入學錄取4名，後續若未另循其他入學管道而有入學明道且就讀的考生，教育部將依「專案輔導學校停止全部招生後停辦時仍在校學生分發辦法」規定，針對學校113年7月31日停辦時仍在校之學生，進行分發安置作業，以保障學生權益。