台大日前召開教評會，針對國安局前局長陳明通涉學倫案進行討論，國民黨立委王鴻薇今（14）日公布結果為「不予解聘」，怒轟陳明通指導論文抄襲還能風光退休、爽領退休金，「對於台大做出的結論，我深表遺憾」。

王鴻薇在臉書表示，身為陳明通學倫案檢舉人的她，今日終於收到結果，台大決定不予解聘，「台大對於陳明通的『違反學倫』顯然是力挺到底」。

王鴻薇砲轟，即便桃園市前市長鄭文燦、新竹市前市長林智堅已被認定抄襲，但陳明通至今仍堅持林的案子是冤案，而台大也認定陳明通有失，卻畏於他的特殊身分堅持不解聘，要把這份退休金當成他的畢業禮物。

「對於台大做出的結論，我深表遺憾！」王鴻薇強調，此舉代表台大容忍陳明通違反學術倫理，濫用職權拿學術作政治服務，「陳明通成為最壞的示範，指導市長、行政院副院長論文抄襲，民進黨、台大都為其粉飾太平，還可以風光退休，政治干擾學術再添一筆」。