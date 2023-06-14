巴勒斯坦總統馬哈茂德．阿巴斯（Mahmoud Abbas）昨天（6月13日）抵達北京，正式開始他對中國大陸為期四天的國事訪問。美國之音分析，阿巴斯訪華之際，在戰略地位十分重要的中東地區，北京正在當地尋求發揮越來越大的作用，並且明確表示願意協助巴勒斯坦和以色列進行和平談判。此外，中東的能源資源當然也是中國大陸強化在中東外交攻勢的目的之一。

以色列與巴基斯坦的關係持續惡化，已經跌入近年來的最低點。去年雙方在約旦河西岸的暴力衝突造成多年來少見的人員傷亡和損失。中國大陸外交部上周五在宣布阿巴斯訪華一事時，特別提到北京願意幫助巴以和平談判，引起各界的高度關注。

今年三月，中國大陸政府邀請伊朗和沙烏地阿拉伯的高層官員前往北京進行秘密談判，兩國並在中方的斡旋下達成恢復外交關係的重大決定。此舉不僅被視為中國大陸的一大外交勝利，而且也讓海灣阿拉伯國家越發擔心，美國是否由於關注俄烏戰爭和與中國大陸在印太地區的角逐而逐漸失去了對中東地區的興趣。

不過美聯社認為，由於伊朗與沙烏地不僅是多年的宿敵，而且自從伊朗1979年伊斯蘭革命之後就是競爭對手，因此伊沙和解能走多遠還需要繼續觀察。

中國大陸外交部發言人汪文斌上周五在談及阿巴斯對中國大陸的訪問時，稱贊阿巴斯是中方人民的老朋友、好朋友。「他是今年中方接待的首位阿拉伯國家元首，充分體現了中巴友好關係的高水平。中方一貫堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業。」

國家主席習近平去年12月訪問沙特並出席「中國-阿拉伯國家峰會」期間，曾經與阿巴斯舉行了雙邊會晤。習近平當時向阿巴斯承諾，「中方將繼續為推動巴勒斯坦問題早日得到公正持久解決不懈努力」。

中國大陸官媒央視引述外長秦剛的話說，「中國支持在『兩國方案』的基礎上盡快恢復巴勒斯坦與以色列之間的和平談判，並且願意在這方面發揮積極的作用。」秦剛今年四月曾分別與巴勒斯坦和以色列外長通電話。他是在與巴勒斯坦外長利亞德．馬立基通話時，作上述表示的。

半島電視台在報導中特別指出，美國幾十年來一直是中東地區的斡旋者，而中國大陸現在也將自己定位為中東地區的調解人。

阿巴斯上一次訪華是在2017年，而這次也將成為他對中國大陸的第5次訪問。巴勒斯坦官方通訊社《瓦法》報導說，阿巴斯訪華期間將與習近平舉行會談。雙方將「就巴勒斯坦最新發展以及共同關心的地區和國際問題交換看法」。《瓦法》說，阿巴斯也將會晤中國大陸國務院總理李強。