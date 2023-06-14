傳出多位綠營官員、民代涉入的im.B詐騙25億元案，台北地檢署先前已發動3搜索約談，im.B負責管帳的女協理顏妙真先前2度獲交保，檢方13日傳訊她後，向法院聲請羈押禁見。
顏妙真在北檢先前指揮刑事局發動第一波搜索約談時，就被約談到案，遭檢方諭令30萬元交保，並限制住居、出境、出海；第2次搜索後，檢方認為顏女是im.B母公司金隆科技公司的「帳房」，負責公司金流，涉嫌重大，但無羈押必要，再諭令顏女加保60萬元。
傳出多位綠營官員、民代涉入的im.B詐騙25億元案，台北地檢署先前已發動3搜索約談，im.B負責管帳的女協理顏妙真先前2度獲交保，檢方13日傳訊她後，向法院聲請羈押禁見。
顏妙真在北檢先前指揮刑事局發動第一波搜索約談時，就被約談到案，遭檢方諭令30萬元交保，並限制住居、出境、出海；第2次搜索後，檢方認為顏女是im.B母公司金隆科技公司的「帳房」，負責公司金流，涉嫌重大，但無羈押必要，再諭令顏女加保60萬元。
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