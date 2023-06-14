花蓮縣文化局美術館前年底封館整修，工程預計今年底完成。（羅亦晽攝）

花蓮縣文化局美術館啟用迄今約40年，館內空間隨時代變遷已不符使用需求，且硬體設備因使用頻繁逐漸老舊，經文化局前年投入逾5000萬元經費封館整修，工程預計今年底完成，明年將提供藝文創作者嶄新的展出空間，也給予民眾耳目一新的舒適觀展環境。

文化局美術館於1983年開館，每年平均展出逾30檔藝術申請展，直至2021年已服務超過1000檔次的展覽使用。館內設備因使用頻繁逐漸老舊，展出空間也不符時代需求，因此文化局前年12月投入5150萬元封館整修，工程包含展間及入口大門優化、大廳空間改善、觀覽動線重塑、室內空間改造、機電管線重整、燈具更新等，預計今年12月完工。

花蓮縣文化局美術館前年底封館整修，工程預計今年底完成，明年將提供藝文創作者嶄新的展出空間，也給予民眾舒適的觀展環境；圖為完工示意圖。（花蓮縣文化局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣文化局美術館前年底封館整修，工程預計今年底完成，明年將提供藝文創作者嶄新的展出空間，也給予民眾舒適的觀展環境；圖為完工示意圖。（花蓮縣文化局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣文化局美術館前年底封館整修，工程預計今年底完成，明年將提供藝文創作者嶄新的展出空間，也給予民眾舒適的觀展環境；圖為完工示意圖。（花蓮縣文化局提供／羅亦晽花蓮傳真）

文化局表示，美術館完工後，室內展間將以半開放式串連走廊，提高整體空間利用度，中庭則將挑高區打造成主展間，增加大型藝術品的展示空間，而入口大廳的動線、展覽資訊等公共服務品質，也會隨著整修大幅提升。

此外，文化局因應美術館整修工程，重新打造館舍CIS識別形象，以「Hualien」、「Art」及「Museum」英文縮寫H、A、M作為主視覺標誌，展現花蓮風景紋理，結合「靠海的美術館」意向，以漸層推波形式，搭配淺海藍及海洋綠兩種色系重複拉伸，達到視覺的高度延展，呈現海浪拍打岸邊的循序漸進感以及當代的設計美學。

美術館今年底完工後，文化局明年將提供1樓展覽室3處空間作為申請展覽使用，每檔次展期預計1個月，如藝術創作者有意申請，即日起至7月21日前以親送或郵寄（以郵戳為憑）方式，將申請資料送至文化局視覺藝術科（花蓮市文復路6號），預計8月召開審查會議後，將以公函通知結果及明年展出檔期。