大聯盟中打擊狀況最火熱的球員，非日籍球星大谷翔平莫屬，今（14日）客場出戰遊騎兵，大谷2打數敲2安，3度靠著四懷球上壘（1敬遠），5次打擊機會全上壘，寫下連續10場比賽敲安（連3場雙安以上），持續推進個人本季紀錄，天使終場再以7比3取勝，連續2天擊敗遊騎兵，雙方勝差來到4.5場。

昨役打出雙響炮，大谷翔平以20轟登上美聯全壘打王寶座，本季累積敲出77安也是全美聯第3，今擔任第2棒的大谷翔平，首局就有強勢演出，將遊騎兵先發投手布拉德福德（Cody Bradford）的變速球帶向右外野大空檔，形成一支二壘安打，但接下來祖瑞（Brandon Drury）、安森尼阮棟（Anthony Rendon）都遭到三振，天使留下一個殘壘。

洛威（Nathaniel Lowe）、席格（Corey Seager）分別敲出全壘打，遊騎兵取得3比1領先，6局大谷翔平面對本季初登場的歐文懷特（Owen White），敲出右外野滾地安打，吹起天使反攻號角，瑞福洛（Hunter Renfroe）敲出逆轉2分炮，天使4比3反超。

7局大谷翔平再次登場，遊騎兵選擇敬遠他塞成滿壘，就連主場球迷都忍不住發出噓聲，接著第9局大谷翔平再以精準選球獲保送，還加碼本季第10盜，連續3季盜壘成功超過雙位數，天使打下3分奠定勝基。大谷翔平累積打擊率2成96，天使近9戰豪取8勝，打敗遊騎兵後則寫下3連勝。