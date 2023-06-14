總統府祕書長林佳龍今天陪同4位大法官被提名人拜會立法院朝野黨團。（楊亞璇攝）

總統府祕書長林佳龍今天陪同4位大法官被提名人拜會立法院朝野黨團。在野黨團指出，過去多年來憲法法庭宣判，都呼應、支持蔡政府作法，不符合外界期待，絕對會嚴格審查，而審查從過去1個月變成1周，是時代退步，盼審查天數增加。林佳龍允諾，在立法院審查與行使同意權時，一定會實問實答。

大法官被提名人蔡彩貞、朱富美、陳忠五及尤伯祥，在林佳龍、總統府副祕書長張惇涵陪同下，14日上午依序拜會時代力量、民進黨、國民黨、民眾黨立法院黨團，尋求立法院行使同意權的支持。

邱顯智表示，大法官的職務重要性不言而喻，4位都是在各個法界領域非常優秀代表人物，時力黨團立場是，本於職責也對各位尊重，要嚴格加以審查。

邱顯智也說，不管在美國或德國，對憲法法院法官審查都是非常慎重，民進黨團安排時程只有一周，6月14日到21日，一天審查、一天投票、一天公聽會，完全無法接受。比起2016、2019年，審查天數足足少一半，也是對各位被提名人不尊重；審查一周時間，搞不好絕大多數國會議員都對被提名人陌生，何況是台灣社會，審查時間應該拉長，讓社會有討論也可以信賴。

邱顯智主張至少舉辦2場公聽會，並在4天安排8場問答，經過沉澱後再進行投票。他強調，台灣是一個一直在進步的國家，人權應該一直往上，大法官審查不應該從過去1個月變成1周，否則是時代退步。

國民黨團總召曾銘宗表示，司法制度是國家正義的最後一道防線，也是國家社會發展最重要基礎，其中憲法法庭是重中之重，過去多年來憲法法庭宣判，都呼應、支持蔡政府作法，不符合外界期待，難怪司法信任度真的很低。

另外，他表示，4位提名人其中有幾位，外界有很多的批評，大家會覺得意識形態太清楚、太濃厚，被提名大法官之後會不會獨立行使職權、超越黨派，各界高度懷疑。

曾銘宗直言，以民進黨立院生態是多數，絕對可以強行通過，他向被大法官提名人喊話，「你們是國家發展最重要基礎，你們要捍衛中華民國法治與憲法，希望你們拿出專業、良心，盡力做出最好的作為，讓國家社會更好發展，做出具體的貢獻，做一個被社會接受、受人尊敬的大法官」。

他強調，不是因為被提名了就是大法官，如果無法本於良知、專業做出判斷，不要說一般民眾，法界也都在看，希望當大法官任期結束後，可以拍著胸膛說，「我是做一個為國家社會的大法官，不是為執政黨民進黨服務的大法官」。

民眾黨團總召邱臣遠說，大法官提名審查一定會嚴審，黨團同意這次的臨時會做大法官提名審查，但希望時程不要這麼趕，也盼詢答可以兩輪，增加跟社會溝通時間、讓社會消化。近期有選罷法修正，比例原則失衡、違法無罪推定等，外界有所質疑，也希望問大法官提名人的看法。

邱臣遠指出，大法官提名人個人政黨傾向、政治色彩，未來是否秉持客觀中立，作為司法為人民最後一道防線的守護者，各提名人必須向外界釋疑。

民進黨立法院黨團總召柯建銘受訪提到，大法官被提名人是經審薦小組千挑萬選的，連總統不提名的空間都很小，他相信絕對是最優秀的，至於21日的大法官被提名人同意權案投票，相信全院委員會詢答時，大家理性面對，對於被提名人的資格及未來表現，他很有信心。

林佳龍說明，因為4位大法官9月30日卸任，必須銜接，有關審查程序安排跟時間，尊重立法院和黨團協商，昨天拜訪立法院長游錫堃，5月31日把總統咨文送到立院，四位大法官被提名人除了補齊之外，蔡總統這次提名，在性別比例上有突破，若立法院通過四位被提名人，就達到3分之1以上女性，創歷史紀錄。另外，在背景上也相當多元，有考慮到代表性，司法實務界、學術界，包括法官、檢察官、律師、大學教授，專長包括憲法、刑事法、民事法等。

林佳龍表示，提名完之後，大法官不只憲法守護者，也是憲政民主要不斷演進發展的推手，在立法院審查與行使同意權時，一定會實問實答，展現民主高度。