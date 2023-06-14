新竹台大分院即日起至6月底辦理器官捐贈宣導活動，副院長蔡孟昆說，2020年迄今，已協助20名大愛捐贈者，完成58件器官組織捐贈工作，見證58個家庭的重生，目前正籌備通過其他器官移植資格，推動大新竹地區器官移植醫療更臻完善。

蔡孟昆表示，器官移植手術相當精細且複雜，移植醫院需先通過衛福部審查核准，新竹台大分院為大新竹地區唯一同時具備腎臟及眼角膜移植資格的醫院。社工室主任林世媛說，台灣移植醫學發展已臻成熟，但該院推動器官捐贈多年，2020年至今成功捐贈器官者僅僅4人，全台仍有1萬多人在等待器官移植，顯示器官捐贈勸募工作艱辛與不易。

林世媛也分享，社工師在臨床工作發現，國人受民情文化、宗教等觀念影響，對捐贈器官的接受度還有待提升，但實際接觸許多民眾都非常認同器官捐贈理念，但因為不曾有「表達意願」的契機，或是早年簽署的器捐卡，意願未成功註記健保IC卡，而錯失表達意願的機會。

社工師鄭芷伃也分享經驗，51歲陳先生，因為心肌梗塞而腦部缺氧，急救後醫師告知陳太太，陳先生目前狀態接近「腦死」，陳太太表示，先生曾與自己討論過器官捐贈的意願，希望醫療團隊可以完成先生心願，延續先生對生命的熱愛。

然而陳先生的手足們因未曾聽聞陳先生提及相關話題，遲遲無法支持陳太太的決定，並希望陳太太做為妻子，應守護先生的身體。陳太太當時焦急地詢問，知道先生回不來了，也知道大伯、小叔是捨不得先生，但先生平時熱心助人，器官捐贈是他的心願，難道無法幫他完成嗎？

經健保IC卡查詢，社工師向陳先生手足們說明健保IC卡內有註記器官捐贈意願，證明器官捐贈確實是陳先生的決定，以此化解他們心中的疑慮，最後陳先生的家人們都支持陳先生捐贈器官，醫療團隊得知後緊急啟動捐贈流程，經過2次腦死判定，完成陳先生及家屬的心願。

新竹台大分院新竹醫院、生醫醫院竹北及竹東院區即日起至6月30日辦理「One Life Live Twice」器官捐贈宣導系列活動，同步於門診大廳設置器官捐贈同意書簽卡站，即時提供「器官捐贈」、「預立醫療決定」及「預立安寧緩和醫療」等簽署意願諮詢，提升民眾對器官捐贈的認識與支持。

新竹台大分院指出，鼓勵民眾為生命自主盡早發聲，與家人溝通，也可至社會工作室諮詢，活動以外時間，則可至醫院的門診大廳服務台索取「器官捐贈同意書」。18歲以上成年人簽署「器官捐贈同意書」無須見證人即可現場完成；「預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇醫院書」簽署則需要2名見證人；「預立醫療決定」請預約諮商門診。