這位頂尖的經濟學家周一在《金融時報》撰文警告「跳過」一次升息，可能是該央行擁有的3種可行方案中最糟的選擇。

根據芝商所Fedwatch工具，目前操盤手押注聯準會周三維持利率在介於5%～5.25%的機率超過9成，而在7月升息25個基點的機率為62%。

包括聯準會理事Christopher Waller等最高決策官員此前都曾表態支持這種「鷹派暫停」的做法，俾使該央行在決定是否繼續或暫停這場抗通膨戰爭之前，再觀察6個星期的經濟數據。

但El-Erian批評這個跳過一次升息的想法並不可取。他表示，從現在到排定於7月25日召開的下次會議，聯準會可能無法看清其升息抑制通膨的效果，「即使再多看一個月的數據，也不太可能讓聯準會對其政策工具的效果有突飛猛進的了解」。

El-Erian表示，聯準會一再堅稱其政策路徑取決於數據，而最近的數據其實有利於升息。他指的可能是包括美國5月就業報告等經濟數據。

El-Erian並表示，與其在6月跳過一次升息，聯準會有兩個選擇，一是再度升息，二是釋出暫停緊縮政策的信號，同時將其通膨目標從2%提高到介於3%～4%。