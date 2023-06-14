為實現虛實整合、寓教於樂的教育理念，華碩推出全新ASUS PINBO「Let's Code星際探險」程式學習機器人，獨家可程式化的RFID指令卡，結合桌遊設計的遊戲任務卡，提供基本到進階的挑戰關卡，加上可靈活組裝設計的主機、馬達、多項感測器及積木元件，無須透過電腦，即可讓使用者隨時隨地在不插電的玩樂中學習、體驗中創作，自然培養運算思維與跨領域問題解決能力。

此外，不必先學會複雜的程式語法，圖形化編程軟體PINBO Lab就能提供學習者以拖拉積木的方式，搭配可編程的電子零件，打造多元的組合指令應用。

ASUS PINBO也讓STEAM和AI教育變得更簡單有趣。其結合創意組裝、卡牌桌遊、數位編程等豐富特色的教具，無論學校教學、科技體驗、社團營隊、親子同樂、自學精進皆適得其所，不僅讓學習、創意不受限，還能藉此創作發揮無限可能。華碩近來積極佈局智慧教育，深入前線探索需求，日前「臺北市國小學生家長會聯合會」有近百位會長及代表造訪華碩企業總部，其中有高達九成來賓有意讓學童使用ASUS PINBO學習，期望引進做為課程教具，培植數位時代科技素養。

蓬萊國小尚漢鼎校長與教學團隊率先在校內導入ASUS PINBO，以STEAM的教育理念作為核心，設計出獨創的超能校訂課程，讓孩子在實際動手組裝、運用卡牌解題過程中萌生對科技的興趣，激發其學習動機和創意。

同時，ASUS PINBO的設計理念也獲得臺北市資訊教育輔導團、日新國小林裕勝校長與科技中心教學研發團隊肯定，展開研習活動相關規劃，期許教師運用不同教具創新教學設計，結合自造教育精神，引導孩子「用腦思考、開心玩樂、動手實做」，自然發展STEAM能力、孕育未來綜合型人才。