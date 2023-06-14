展望今年下半年，歐美、星馬、日本及大陸等海外疫情全數解封，除五月天剛在澳洲、北京鳥巢完成演出，接著預計將在大陸及歐洲等地輪番開唱；林俊傑「JJ20」世界巡迴演唱會完成歐美澳等場次後，剛宣布大陸7城市14場次；包括李宗盛、周華健、任賢齊、劉若英、田馥甄、周湯豪、毛不易、薛之謙、李宇春等巡迴演唱會及COLDPLAY「酷玩樂團2023高雄演唱會」等，合作的藝人與場次更持續增加中，必應承接演出的版圖勢必遍及世界各地。

必應近年持續積極參與「主辦」業務，下半年承接日本搖滾天團ONE OK ROCK亞洲巡迴台灣首站演出，更以豐富展演產業資源與軟硬體實力，取得今年度桃園陽光劇場委託營運及台北流行音樂中心舞台相關專業技術服務採購、投入男團與新秀培訓著力經紀業務，在拓展營運觸角的深度與廣度上持續邁進。

另外，必應創造投資的「空殼影像」，2022年推出的台灣首部邪教驚悚電影《咒》獲得現象級迴響外，國際上更打破多項紀錄，接下來將繼續投入第二部恐怖片拍攝，並積極與日本三大電影公司之一的松竹電影洽談合作，朝向和國際接軌的目標邁進。

必應表示，今年積極評估承接專案量能的最適配置，適當投入區域性設備資本支出，以企業精神「彈性、韌性、可能性」來創造最大利益。