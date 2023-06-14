近年學校考試題型多變，難倒不少家長，兒童感染科醫師顏俊宇表示，昨拿到小一女兒的國語小考考卷，其中一題猜字讓他看了直呼「好難，現在的小學試題很不簡單」，他將考題轉發到網路，引發網友熱烈討論。

顏俊宇昨（13）日於個人臉書粉專指出，日前老師公布國語小考範圍是第11、12課，但他記錯，以為女兒要考第10、11課，考前幫女兒複習錯誤的章節，他心想糟了「她應該會考不好」，沒想到還有90幾分，讓他鬆了一口氣。

顏俊宇從女兒手中接過考卷，看了一下題型，其中一大題為「猜一猜是什麼字：每格1分，共5分。」題目第1題到第5題依序為，1.樹旁邊有隻象；2.他在正下面，他在步上面，他的左邊加個「扌」，學會扯鈴拍拍手；3.他的手很白；4.從門縫中看太陽；5.自己跟自己說話。

顏俊宇公布5題的答案，「橡、止、拍、間、記」。他說這大題真的好難，尤其是第5題讓他想破頭都想不出來，直呼現在小學的試題真的不簡單，需要透徹了解和應用才行。

圖文曝光，網友也有感，「不講以為元宵節猜燈謎」、「感覺就是為了考生字，硬出的考題，一點都不實際」、「雖然都是課本上的生字，但真的蠻難的」、「我只會1、2題，這考題不是小一的吧」。