新的粉絲贊助資格門檻首波將於台灣、韓國、美國、英國及加拿大等5個市場開放，並將在今年陸續適用於更多市場。

新的粉絲贊助資格門檻包括頻道擁有至少500名訂閱者；在過去90天內，頻道至少有3支公開影片上傳；頻道過去1年內影片觀看時數累積超過3000小時，或過去90天內Shorts短影音觀看次數累積超過300萬次。

YouTube大中華區策略合作夥伴副總經理陳容歆今天在官方部落格發文說明，去年YouTube宣布將擴大支持新一波內容創業者，並介紹更多加入YouTube合作夥伴計畫賺取營利的方法，包含在今年2月已經正式生效的YouTube Shorts短影音收益分潤機制，今天YouTube也將進一步降低粉絲贊助的資格門檻。

陳容歆說，藉由降低門檻，YouTube希望協助更多創作者建立與粉絲關係、加強與社群的連結，讓創作者及早加入在YouTube上賺取收益的行列，發展屬於自己的創意事業。

陳容歆指出，創作者運用粉絲贊助功能增加的營收也逐漸成長，2022年12月在台灣就有超過3000個頻道藉此獲得收入，相較2021年成長40%以上。

YouTube於2007年首度推出合作夥伴計畫，並在2012年將計畫拓展至台灣，讓創作者可以獲得更多資源並開啟營利功能，包含取得創作者支援團隊的協助、透過在內容中放送的廣告獲得收益分潤等。