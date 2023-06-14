石門水庫蓄水率衝破8成，北水局抗旱轉為防汛。(北水局提供／呂筱蟬桃園傳真)

今年年初石門水庫降雨不足，最低曾於5月18日跌破7000萬噸，但自5月下旬起連續幾波降雨，至今蓄水量已達1.71億噸，蓄水率高於8成。隨著水情好轉，北區水資源局除努力維持穩定供水外，也加強並完成各項設施安全整備。

北水局指出，目前石門水庫水位約240.8公尺，距離滿水位245公尺約有4.2公尺，剩餘可蓄水空間約3400萬立方公尺。因氣象預報指6月13至17日受滯留鋒面徘徊影響，易有大範圍顯著降雨，所以將朝蓄滿水庫操作，以順利完成今年1期稻作供灌，並持續穩定各類用水供應。

北水局日前召開防汛整備會議，盤點各項閘門、電力、警報系統與柴油發電機油料等準備完妥，並與台水公司相關管理處確認供水設施功能正常，讓所有崗位人員提高警覺，能於抗旱轉防汛過程達成有水無災目標。此外，也呼籲全民持續珍惜水資源，並於豪雨期間切勿進入河道，以確保人身安全。