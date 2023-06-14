為了解宇宙中的暗能量，全球超過70多所研究機構的數百名科學家和工程師，聯合建造了一個名為DESI（暗能量光譜儀）的新型強大儀器，安裝在座落於美國亞利桑那州的Mayall望遠鏡上。DESI計畫今天公布200萬個天體取得的數據，供全世界天文學家自由探索，而我國台大和清大各有1個學者也參與了此項計畫。

過去30年來，天文學家發現宇宙不只正在膨脹，且膨脹速率越來越快！宇宙加速膨脹是當代科學的未解之謎，沒有任何已知的物理能夠解釋這個現象。科學家稱這個宇宙謎團「暗能量」。

為了更深入了解暗能量，世界各國科學家聯合建造了DESI新型強大儀器，並將DESI安裝在座落於美國亞利桑那州的Mayall望遠鏡上。DESI計畫是由美國能源部科學辦公室和國家能源研究科學計算中心所支持。

DESI計畫預計在2025年，DESI計畫將會觀測超過4000萬個天體，包含銀河系中的恆星、遙遠的星系、乃至宇宙早期誕生的超大質量黑洞，並繪製有史以來最大的宇宙三維圖，從中探究暗能量的本質。

今天 DESI計畫首次公開其所收集將近200萬個天體在計畫初期所取得的數據，供全世界天文學家自由探索。此次公開初期數據為DESI計畫的重要里程碑，向國際天文學界展示DESI卓越的觀測效能以及所取得數據的高品質。

兩位台灣玉山青年學者各自帶領的研究團隊，在達成這個重要里程碑中，扮演著非常重要的角色：國立台灣大學天文物理研究所暨物理學系助理教授藍鼎文，以及國立清華大學天文研究所暨物理學系助理教授 Andrew Cooper。他們的研究成果近期已發表在國際《天文物理期刊》特刊中。

藍鼎文統籌一個由數十位科學家所組成的團隊，負責檢驗DESI星系光譜數據品質是否達到標準。透過對各類星系的專業經驗，逐一檢視上萬筆DESI計畫執行初期所取得的光譜數據，並藉此測試DESI自動分析演算法的表現。

DESI不僅能探究暗能量，DESI計畫將使用其1／4的時間，觀測超過700萬個銀河系中的遙遠恆星。透過這些觀測，DESI團隊將能了解銀河系是如何隨時間演化、並探尋神秘的暗物質 - 另一宇宙未解之謎。Andrew Cooper是DESI計畫中，負責此重要部分的30多位天文學家團隊的兩位領導者之一。他的論文總結這次公開數據中約50萬筆恆星光譜資料的新觀測結果。