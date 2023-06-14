台北馬偕耳鼻喉頭頸外科系資深主治醫師李國森（右3）捐贈「百萬級手術顯微鏡」給新竹市立馬偕兒童醫院。（新竹馬偕提供／王惠慧新竹傳真）

為提升大新竹地區兒童醫療水平，台北馬偕耳鼻喉頭頸外科系資深主治醫師李國森捐贈價值280萬手術顯微鏡予新竹市立馬偕兒童醫院，以具體行動幫助耳鼻喉科設施能夠更加完善，用愛與關懷守護孩童的健康。

李國森說，該手術顯微鏡在常見的小兒喉部及耳部手術，比如小兒呼吸道手術（例如軟喉症、咽喉囊腫、咽喉狹窄等）、喉部聲帶顯微手術、中耳通氣管植入術、中耳耳膜成型術、乳突切除術等，均為常規使用頻率高的醫療儀器。

李國森指出，他初到新竹市立兒童醫院支援時，發現醫院沒有這項醫療設備，導致若有該類手術需求，只能轉到新竹馬偕光復院區執行手術，術後再送回兒童醫院照護，對於病童、家長以及醫療團隊都非常不方便，盼手術顯微鏡的到位，幫助健全耳鼻喉科的醫療缺口、優化兒科照護品質。

新竹馬偕兒童醫院耳鼻喉科醫師李翊豪分享，該手術顯微鏡具有專業光學顯微系統及穩定可靠的高性能180瓦氙氣燈光源，可根據工作的距離和視野，隨時自動調整光源強度和照明範圍，有助於醫師在治療過程中，更容易深入觀察視野盲點。

李翊豪也說，在手術顯微鏡的協助下，能協助醫師快速分辨不容易看見的角度，讓病灶的切除更加精確和安全。此外，搭配所裝配的液晶控制面板，可依照醫師操作習慣做客製化設定，協助醫師在使用上更順手便利，提升手術效率。

新竹馬偕醫院院長翁順隆說，顯微鏡在手術中扮演相當重要的角色，是醫師的另一雙眼睛，幫助醫師在手術檯上能夠清楚且精準地看到手術部位，便於進行精細複雜的治療。他也感謝李國森看見兒童醫療的需求，為提升手術品質出錢出力，是大新竹地區嬰幼兒及孩童的福音。醫護團隊將帶著這份溫暖的力量，善用該醫療設備，持續照顧更多需要的病童。