澎湃新聞14日報導，大陸中國科學院院士、國際著名免疫學家董晨13日第25屆上海國際生物技術與醫藥研討會（BIO-FORUM 2023）開幕式發表主旨演講，分享在T細胞和免疫治療領域基礎研究轉化的最新成果。當日，鑫康合生物醫藥宣布，他自主研發的抗癌新藥XKH002在中國大陸的臨床試驗申請獲批，四個月前，該藥也已在美國獲批進入臨床階段。

據公司介紹，這是一款針對免疫檢查點分子B7S1的阻斷抗體，有助於恢復和增強機體抗腫瘤免疫應答，具有廣譜抗癌的潛力，有望成為全球「first-in-class」（同類首創）新藥。

董晨也在演講中公布這則消息，「我們期待新的免疫檢查點給我們帶來一個新的機會，對於PD-1不反應或者耐藥的病人，有新的藥物手段。」

董晨透露，目前該藥已在中國大陸完成相關二期臨床，即將進入三期臨床階段。公司官網顯示，去年12月完成的二期臨床研究首次分析，成功達到主要臨床研究終點。

2020年8月，董晨辭去北京清華大學醫學院院長職務加盟上海交通大學，領銜創辦上海市免疫治療創新研究院，推進免疫治療的源頭創新和臨床疾病的研究。他同時還是抗體藥創新企業鑫康合生物醫藥的科學創始人、首席科學顧問。

人體有一類殺傷性T細胞（CD8＋ T細胞），充當「免疫系統的職業殺手」，可以識別並消滅被病毒感染的細胞和腫瘤細胞。如今「大熱」的免疫檢查點抑制劑（PD-1／PD-L1），正是依靠增強T細胞的抗腫瘤免疫應答，來戰勝癌症。

2013年，《科學》（Science）雜誌將癌症免疫治療列為年度最重要的科學突破，「免疫學家治療腫瘤的多年夢想得到了實現。」董晨在演講中感歎。他舉了TIL（腫瘤浸潤淋巴細胞）療法先驅斯蒂文·羅森伯格（Steven Rosenberg )和「CAR-T之父」卡爾．朱恩（Carl June）的例子，從概念上看，這兩種療法都是採集人體殺傷性T細胞，在體外擴增和加工後，再回輸到病人體內。

區別在於，血液瘤無法像實體瘤一樣富集腫瘤特異性T細胞，因此朱恩想到的辦法是，利用病人外周血中的CD8＋ T細胞，並讓它們「戴上一雙能夠識別腫瘤細胞的眼睛」，董晨形象地形容。這副「眼睛」也就是CAR （嵌合抗原受體）基因，通過病毒載體被傳遞到T細胞中。

董晨指出，由於療效凸出，目前全世界都在開發利用CD8＋ T細胞對抗腫瘤，「這是現在細胞治療的基本格局。」最近，全球首個實體瘤TIL療法獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）優先審評資格，上市在即。

「從2016年開始，中國進行的臨床研究數量就超過了美國。目前中國細胞治療和美國基本處於並跑階段，如果基礎研究、臨床試驗和監管政策上能夠合力，我們國家是有可能跑到前面的。」在此，董晨特別提及中國大陸創新藥企傳奇生物研發的BCMA CAR-T細胞療法Carvykti（西達基奧侖賽）。在最近召開的美國臨床腫瘤學會（ASCO）年會上，其最新臨床試驗數據顯示優於其他海外大型藥企的同類產品。

董晨表示，長三角在中國大陸細胞治療版圖中有著重要位置。他十分肯定去年11月上海多部門聯合發布的《上海市促進細胞治療科技創新與產業發展行動方案（2022-2024 年)》，「非常高興看到上海把細胞治療作為一個重點發展的領域」，「希望未來更多的創新藥首先在上海落地，第一個由上海醫院的病人用上，這才是真正形成我們生物醫藥的創新鏈條。」

董晨指出，眾多疾病的發生發展，都可以歸因於免疫系統的紊亂和病變。2021年全球銷售額前十的藥物中有7個和免疫學相關。正是因為這樣重要的戰略地位，免疫學領域也備受諾貝爾獎青睞。

人體的免疫失衡分為兩種：免疫反應過弱或過強。大量自身免疫性疾病就屬後者。據估計，中國大陸十分之一的人群患有自身免疫性疾病，包括類風溼關節炎、強直性脊柱炎、蕁麻疹、銀屑病等等。

「現在越來越多人有過敏性疾病，尤其是嬰幼兒，這也是因為環境和社會的改變，我們人體的免疫系統不能適應環境。」董晨說，可以通過藥物手段，「把過強的免疫反應壓下來，來治療這些疾病。」

自2003年上市以來，「神藥」阿達木單抗在類風溼關節炎和銀屑病等疾病治療上均取得重大突破，成為全球「藥王」，「證明細胞因數已成為治療慢性炎症最主要也是最成功的靶點。」董晨介紹，近年來，靶向白細胞介素IL-17和IL-23的多款藥物，獲批多個適應症，年銷售額也已突破100億美金。

2005年和2009年，董晨實驗室先後參與發現了兩類新的輔助性T細胞：Th17細胞和Tfh細胞，成為相關領域的奠基者和研究權威。IL-17和IL-23正是Th17細胞相關的細胞因數。

此後，董晨團隊對IL-17細胞因數家族中的IL-17F的功能進行了深入研究，發現在敲除IL-17A（IL-17的原型）基因的基礎上敲除IL-17F基因，銀屑病模型小鼠的角質細胞增生進一步下降，皮膚組織炎症也幾乎消失。

基於該研究，董晨創辦的鑫康合生物醫藥合作研發了國內第一款IL-17A／F單抗新藥（XKH004），有望成為「best-in-class」（同類最優）的銀屑病和強直性脊柱炎藥物。