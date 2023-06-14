位於新北市林口的「吳福洋襪子故事館」，今年獲經濟部工業局評選為「2023國際亮點觀光工廠」，不僅從全國100多家觀光工廠當中脫穎而出首度獲得此殊榮，更與第三度獲選的金車噶瑪蘭威士忌酒廠同列獲選名單，在經營管理方面有顯著績效與特色，且具備足夠接待國際遊客的設施與能力，讓新北產業文化行銷至國際舞台。

「吳福洋襪子故事館」前身為1936年日據時代成立的「吳福洋針織」，距今已有87年歷史，也是台灣第一家襪子工廠，而第三代經營者吳泓洲為了保留台灣織襪工業與吳福洋發展的歷史，在2013年林口區創立「吳福洋襪子故事館」，並在新北市經發局的輔導協助下，轉型為觀光工廠，而後也多次獲得優良觀光工廠的肯定。

故事館內有傳承超過80年的織襪產業歷史軌跡，保留台灣織襪業發展史的經營理念、結合傳統與創新，同時強調知識與趣味性的展覽規劃備受肯定，逐漸在國際嶄露頭角。盼吸引更多外國遊客來台，體驗傳統技藝與文化，充分展現新北的軟硬實力及在地產業的獨特魅力。

除了產業發展及企業歷史的珍貴史料外，吳福洋襪子故事館也規畫手搖織襪機及襪子娃娃DIY教室、透明化的生產製程及展示等場區域，透過多元的場區規畫優化旅遊品質，以傳承台灣的針織歷史，今年更納入多元職探場域，透過試探職業的體驗，讓更多學子能在見習體驗中探索職業性向，了解產業文化特色及未來可從事的相關職業。

經發局長何怡明表示，新北市自2009年起積極協助產業升級，提供主題企畫、空間展示及經營策略等輔導資源，協助傳統工廠尋求突破、轉型及提升產業價值，強化傳產競爭力，形塑品牌化形象，目前新北市已成功輔導22家觀光工廠及產業文化館。

此外，透過整合跨局處資源進行聯合行銷，帶領觀光工廠進攻旅遊市場，並與學校合作辦理戶外教育、職涯探索、多元職探體驗場域探索等，透過產官學合作，提高觀光工廠知名度，創造更多效益，將新北產業文化行銷至國際舞台，讓更多人看見新北之光。

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