夏天是荔枝盛產季節，香甜多汁讓不少人都難以抗拒，卻又怕吃太多發胖，到底荔枝一天可吃幾顆？對此，營養師李婉萍表示，通常只要不是在空腹狀態下，而是當成飯後水果食用，就能避免熱量超標問題；至於本身血糖較高或有減重需求者，一天總攝取份量維持在20顆左右即可。另外，飯後吃荔枝還有1大好處，其所富含的維生素C和銅離子，能幫助鐵質吸收，建議隨餐或飯後半小時內食用最佳。

營養師李婉萍在臉書專頁發文，說明荔枝相關營養知識。她表示，中醫認為荔枝果肉具有補脾益肝、理氣補血及補心安神的功效，從營養學角度來看，確實有其道理。因為荔枝所含的維生素C和銅離子，能輔助人體順利吸收鐵質；另外，亦有研究指出，荔枝含有類黃酮素、酚酸類、皂苷類和多醣等多種天然抗氧化劑，有助提高免疫功能、調節血脂與保護心血管。

而每次講到荔枝，很多人都會說味道很甜，擔心會造成發胖或影響血糖。李婉萍則說明，荔枝甜味來源大多來自果糖、蔗糖等單醣類，能迅速的為身體補充能量與熱量。事實上，只要不是在空腹狀態下，而是當成飯後水果食用，通常就能避免熱量攝取過多，從而造成血糖波動過大的問題。若本身血糖較高或有減重需求者，根據「蔬果579」原則，將一天總攝取份量控制在20顆左右，就不需要擔心過量的問題。

另外，李婉萍指出，飯後食用荔枝還有1大好處，鐵質除了可從紅肉、豬肝等動物性食物獲得外，也能從綠葉蔬菜、全穀類或乾豆類中攝取，但因為植物性來源的利用率較差，此時就必須藉由含維生素C的蔬果來促進吸收，像是荔枝就是不錯的選擇，建議隨餐或飯後半小時之內，即能發揮最佳效果。

營養師高敏敏也曾在臉書專頁發文提到，荔枝除了不要空腹食用或是一次吃過量外，也要注意不要吃沒熟的荔枝，否則容易影響醣值新生、抑制葡萄糖代謝路徑，造成血糖異常。