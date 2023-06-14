花蓮縣府今天宣布公費帶狀皰疹疫苗施打開跑。（王志偉攝）

帶狀皰疹疫苗記者會安排長輩現場施打，醫師呂賢權說，打完疫苗後不需揉，返家後多喝水、休息即可，施打此疫苗保護期可達10年。（王志偉攝）

帶狀皰疹俗稱「皮蛇」，好發於50歲以上及免疫力低下的族群，花蓮縣府關注帶狀皰疹預防工作，首創公費採購疫苗供設籍縣內50歲以上中低、低收入戶、55歲以上有慢性病的原住民，及65歲以上慢性病長者施打，讓長者能受到保護，減少患病的風險。

花蓮縣65歲以上老年人口，已達世界衛生組織「高齡化社會」定義，根據帶狀疱疹好發年齡來看，花蓮縣65歲以上長者約6萬1467人，以65歲帶狀皰疹發生率11.5％，推估約7068人長者罹患帶狀疱疹，若加上長者本身具有慢性疾病，罹患帶狀皰疹機率更高。

花蓮縣衛生局今舉行「花蓮縣帶狀皰疹疫苗接種記者會」，安排社區福利站長輩到場，由醫師評估接種，出席記者會的醫師呂賢權說，打完疫苗後不需揉，返家後多喝水、休息即可，施打此疫苗保護期可達10年。

縣長徐榛蔚說，長者伴有慢性疾病罹患的風險越高；縣府從2021年啟動為期4年的帶狀皰疹疫苗接種計劃，每年採購3000劑疫苗，符合條件者可預約接種，今年也可跨區到居住鄉鎮市預約施打，儘早獲得保護力。

縣衛生局表示，帶狀皰疹俗稱「皮蛇」是由水痘病毒引發的疾病，罹患帶狀皰疹最擾人的併發症是帶狀疱疹後神經痛，有人描述疼痛像針刺，連風吹過都會感覺到陣陣疼痛，疼痛時間可長達半年到數年之久，影響患者生活品質。

衛生局提醒，施打對象為設籍於本縣且從未接種過公費帶狀皰疹疫苗者，須具備50歲以上的中低、低收縣民，或65歲（原民55歲）以上具有慢性疾病長者才能接種。施打當天攜帶健保卡、身分證正本（查核用）、身分證正反面影本及相關證明文件（如112年中低／低收證明書、戶口名簿及當年慢性病相關證明等），若有相關問題，請洽詢衛生所。