國內車燈大廠堤維西今日召開股東會，董事長吳國禎表示，疫情之後全球解封，將全面搶攻市場復甦商機，看好下半年大陸推出新的刺激政策，大陸市場有望回溫，AM（售後維修）則維持穩定成長，有信心今年營收出現兩位數成長。法人推估，隨著疫後復甦浮現，只要新台幣匯率維持穩定，堤維西全年營收上看200億元。

堤維西創辦人吳俊佶去年交棒，由獨子吳國禎接棒。吳國禎在美取得學位後，即進入堤維西美國公司工作2年，之後再回到台灣，從基層業務工作做起，在堤維西服務時間將近20年，去年接下父親棒子，也讓今日股東會出現「父子同堂」畫面。

吳國禎表示，疫情結束後，會持續強化堤維西在AM市場的競爭力，推動車燈產品的CAPA認證，藉此提升營收及獲利；另跟進新能源車發展，加快車燈產品的開發速度，有效縮短新產品上市時間，進而確保堤維西在AM市場的領先地位。

對於State farm擴大AM碰撞件賠付利多，吳國禎正面看待，但認為不會爆量，不過客戶會因應需求開始有備庫存動作，預期未來一到兩季會逐步上升。

大陸方面，現階段還在消化庫存，還在價格戰階段，不過隨著新政策出台，下半年有機會優於上半年。至於原廠代工（OEM）比重，目前占公司營收2成，新能源車又占OE的2成，近兩年接到不少歐美客戶OE訂單，預計明年開始出貨。

堤維西2022年全年合併營收為192.07億元，創建廠以來新高，歸屬母公司淨利為9.32億元，為歷年次高。今年前5個月合併營收79.01億，較去年同期成長達0.7％，今年第1季合併稅後淨利為2.19億元，稅後純益2.01億元，每股稅後盈餘達0.65元。

法人認為，堤維西今年營收及獲利有望維持去年高檔表現，估計營收年增仍挑戰雙位數成長，全年將突破200億元。堤維西今日股價一度衝上漲停37.05元。