必應創造（6625）今（14）日舉行股東常會，去年營運受疫情影響，每股稅後虧損0.31元，故不分配股東紅利。隨解封後演唱會商機爆發，董座周佑洋表示，必應營收重返成長軌道，今年下半年合作藝人與場次持續增加，承接演出版圖遍及世界各地。必應首季每股賺0.35元、4月每股賺0.64元，前五月營收6.42億元、年增1.28倍。

必應表示，今年下半年合作藝人與場次持續增加，包括五月天預計在中國及歐洲等地輪番開唱；林俊傑「JJ20」世界巡迴演唱會剛宣布中國7城市14場次，還有李宗盛、周華健、任賢齊、劉若英、田馥甄等巡迴演唱會及COLDPLAY「酷玩樂團2023高雄演唱會」等。

同時，積極參與「主辦」業務，下半年承接日本搖滾天團ONE OK ROCK亞洲巡迴台灣首站演出，取得今年桃園陽光劇場委託營運，以及台北流行音樂中心舞台相關專業技術服務採購、投入男團與新秀培訓著力經紀業務，擴大營運觸角的深度與廣度。

另外，必應創造投資的「空殼影像」，去年推出台灣首部邪教驚悚電影《咒》獲得現象級迴響，在國際上打破多項紀錄，接下來將繼續投入第二部恐怖片拍攝，並積極與日本三大電影公司之一的松竹電影洽談合作，接軌國際。

必應表示，積極評估承接專案量能的最適配置，適當投入區域性設備資本支出，秉持「彈性、韌性、可能性」創造最大利益。