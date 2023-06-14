「雞排妹」鄭家純曾於臉書粉專指，18歲時大腿抽脂手術在高雄元和雅醫美診所「做壞了」，還爆料該診所糾紛不少。元和雅不滿提告妨害名譽不成，另求償民事賠償300萬元，一審判雞排妹應賠90萬元，高雄高分院今日宣判，改判雞排妹免賠定讞。元和雅表示「非常遺憾」，但也尊重司法判決。

雞排妹2020年12月在個人臉書粉專貼文發文，「我的大腿做過兩次抽脂手術，因為18歲時在元和雅做壞了，導致得再找信任的醫美做第二次補救」；一周後雞排妹又爆料，轉貼多名宣稱也遭元和雅整壞的病患來信，甚至還有病患踢爆「男諮詢師會看女客和代言女星的術前裸照、陰道緊實術前照，一起笑一起討論」。元和雅不滿商譽受損，另提民事告訴，求償300萬元。一審判賠90萬元。經上訴高雄高分院，14日上午宣判，改判雞排妹免賠定讞。

高雄高分院合議庭法官認為，雞排妹事後在2016年再度進行腿部環抽手術，可見對手術成果並非滿意，發表該言論是主觀評斷二次手術經驗的意見表達，非憑空捏造或基於真實惡意而為，且醫美服務的消費經驗為可受公評之事，難認有不法侵害高雄元和雅診所名譽，且轉述他人言論內容有資料為證，並非憑空虛構，縱評論用詞令高雄元和雅診所不快，仍屬經合理查證後善意發表適當評論，應受憲法言論自由保障。

對於判決敗訴，高雄元和雅診所今回應「非常遺憾」，並提到法院一、二審審理時，雞排妹對於哪裡「做壞了」，其實一直無法實質舉證，尤其難以想像的是，如果手術在2012年時就做失敗，怎麼可能等了8年後才說？明顯不符常情，況且雞排妹這8年期間，幾乎年年都出寫真集，難不成全都是靠修圖？

元和雅委任律師葛光輝指出，去年高雄地院一審判雞排妹PO文與事實不符，須賠償90萬元，對方上訴後，在二審時也無法實質舉證哪裡做壞了。由於沒有看到判決書，無法得悉二審法官改判的理由，因為全案二審定讞，已無上訴空間，高雄元和雅診所表示相當遺憾，對於判決結果再怎麼不服，也只能尊重法院的判決。