名作家吳淡如是演藝圈中有名的富婆，曾請Joeman開箱自己要價8000萬的「書房」，並透露在東京也有房產。最近她在臉書分享有同事「好康道相報」，稱某銀行的台幣定存有8%利息，讓理財有多年經驗的吳淡如直言一定是遇到詐騙集團，但沒想到是真的，然而吳淡如細算後發現風險成本太高，還是勸大家別試比較好。

吳淡如稍早透露，有個年紀比她還大的同事，最近分享有銀行定存給到利息8%的優惠，讓吳淡如第一時間認為應該是詐騙集團，怕同事再度「踩坑」就急忙提醒，沒想到是真的，然而銀行上限是只能存10萬元，而且只給幾個月的利息，她沒有查清楚確切的方案，因為要知道詳情必須加入數位帳戶，吳淡如過去遇詐騙集團次數多到怕了，不敢給出身分證字號和電話，也就沒再研究下去。

吳淡如發文。（圖／翻攝自吳淡如臉書）

吳淡如語重心長說：「我想這位同事一定沒算清楚，如果象徵性只給一個月的話。那10萬元的年利率8%可以獲得多少利息。大概就是$666元」，然而有必要為了666元台幣將存款存進該家銀行嗎？她認為：「人生實在是有機會成本的問題，而且隨便在網路上給人家資料肯定風險成本很高」，推斷應該是銀行想要招攬客戶的方法。

最後，吳淡如說其實所謂的8%，還要扣掉原本就有的定存利息1%多，算算其實只多賺幾百元，「如果真的知道自己只多賺了幾百元還感覺到很高興的話，我相信她的人生一定很知足常樂，一定會是幸福的」，引來網友回應：「真的，算了之後，花了心力，划不來」、「很多銀行都愛玩這一套」、「多數人都是會算不會除啦」。