宜特2022年合併營收37.42億元、年增達16.46％，營業利益3.34億元、年增達77.63％，歸屬母公司稅後淨利4.05億元、年增達1.25倍，全數改寫新高，每股盈餘5.33元則創次高。董事會決議第三、四季各配息1元，全年合計配息2元，盈餘配發率約37.52％。

宜特董事長暨總經理余維斌表示，去年對宜特是充滿挑戰與機會的一年，雖然半導體產業下半年進入艱困時期，但多數大廠為維護競爭力、研發創新仍持續進行。由於客戶有研發就有驗證分析需求，使宜特營運受景氣影響較少、甚至逆勢成長。

宜特除持續強化服務、擴充驗證分析實力並持續擴產，隨著先進製程推進，去年公司材料分析（MA）產能擴增40％，在2/3奈米製程節點的材料分析技術含量獲客戶認可。同時，亦獲汽車電子協會（AEC）認可成為會員，將能快速掌握車用市場脈動。

展望2023年，儘管電子產業循環的不確定性短期內持續存在，但包括AI、電動車、互聯網等未來科技日益普遍。余維斌指出，來自於先進製程、電動車、第三類半導體、5G、高速運算（HPC）、物聯網、AI相關應用的大趨勢，可望驅動更多企業投入更多研發動能。

余維斌指出，宜特正進入一個快速成長時期，將憑藉在可靠度驗證（RA）、故障分析（FA）、材料分析的領先地位，並因應G2格局從台灣出發至全球，擴展公司驗證分析版圖，持續與國際大客戶密切合作，發展更多解決方案、強化公司競爭優勢。