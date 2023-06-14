苗栗縣長鍾東錦單膝下跪取景。（摘自鍾東錦臉書／李京昇苗栗傳真）

鍾東錦等人聽取介紹。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣長鍾東錦12日率團到日本考察6天，昨天參訪擁有100年以上悠久歷史由辰野金吾建築師設計的東京車站，鍾東錦說，他是個來此考察的過客，紀錄東京，也正被東京記錄著，當他單膝跪地為這座城市取出心中最好的構圖時，也許哪天，這個成功的記憶，也能複製到我心中對於故鄉發展的藍圖，將其複製、實現，且跟著地方一起成長，生生不息。

苗栗縣政府指出，東京車站曾在戰爭中遭受過毀滅性的打擊，卻能透過「丸之內側站房復舊計畫」及「八重洲口再開發計畫」保存車站百年紅磚建築，被精選重建後的還原了開業當初的建築原貌，鑑賞到其最初的模樣與歷史風情。

東京車站是日本多條鐵路幹線的端點站，每天搭車人數超過45萬人，一共有28個月台，是日本最大規模的車站。車站複雜的構造和人山人海的景象令人驚嘆。那滿富歷史韻味的紅磚牆，有著火車站的基礎設施外，還有名為「東京站畫廊」的展示區和站內酒店，地下購物街等多元素的服務設施，是一個兼具交通運輸、歷史文化鑑賞和體驗多元化服務樂趣的多功能車站，如何於城市發展同時兼顧文化保存，可作為苗栗縣區域開發借鏡。

苗栗縣府團隊也拜會東京都廳，針對救災及空氣監測兩大議題聽取東京都廳政策企畫局、總務局及環境局簡報，東京都作為日本首都，人口高達1400萬人，與台灣同為地震及颱風頻繁地區。

縣府指出，東京都廳綜合防災部針對災害情況分類、受災情形的預測及評估模式、相關防災計畫擬定及災害對應措施皆有完善規劃，並能透過東京都防災中心運作及平日救災訓練及交流提升災害應變能力，更透過發行「東京我的時間軸」避難行動手冊以及防災應用程式，強化市民防災意識並於災難發生時充分掌握災害現況。而身為國際級都市，東京都廳環境局也分享了空氣監測系統運用、環境監測標準及成果。

會中苗栗縣消防局同時分享了苗栗縣目前防災救災措施，許多措施與東京都廳防災概念不謀而合，也對東京都廳智慧化科技運用深表贊同。苗栗縣環境保護局分享轄內設有許多空氣品質監測設備，近年完成布建空氣品質及氣象微型感測器，有效掌握PM2.5等汙染物排放及區域性氣象條件變化，長期運用監測數據，釐清及分析污染源特性，作為本縣空氣污染即時應變及處置參考。

鍾東錦認為日本防災能力及經驗為世界典範，然而最嚴重的災害是戰爭，希望未來中日雙方不管面臨什麼災害，都能相互合作因應，更讚譽日本是以工業發展的重的國家，亦能維持優質的空氣品質，所以是台灣人民出國旅遊的首選，值得任何國家的學習。最後透過相互贈與紀念品「江戶切子」及「聚寶盆」，並交換縣徽，為雙方交流畫下完美句點。