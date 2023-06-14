消防員將觸電冷氣維修工人送醫搶救。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣後備指揮部今天上午發生一起施工意外，1名簡姓冷氣維修工人遭到電擊，從2樓墜落，當場失去意識及呼吸心跳，在送醫一路搶救下，到院後短暫回復生命跡象，目前由院方全力搶救中。

今天上午10時41分，彰化縣消防局獲報，彰化市卦山路有一起電擊傷救護，該局立即出動2名消防人員及1輛救護車前往搶救。現場為一名27歲男性維修冷氣工人遭電擊，經檢查無意識及無呼吸，消防員使用自動體外去顫器監測，將傷者送往彰化基督教醫院急救。

經查，簡姓冷氣維修工人於彰化縣後備指揮部實施冷氣維修時，疑因觸電，在遭到電擊後從2樓處掉落，救護人員抵達時，現場軍人正對簡姓工人實施CPR，並已使用PED電擊2次，患者仍未恢復生命徵象。

消防人員接手急救後，給予自動心肺復甦機CPR、BVM（正壓輔助呼吸），並使用PED再進行1次電擊後送醫，抵達醫院後短暫ROSC（心跳停止經心肺復甦急救而重新建立自發性循環），目前由彰基急診持續搶救中。

彰基院方表示，該名患者據報是觸電，在現場有電擊2次，來到醫院沒有呼吸心跳脈搏，是OHCA的狀態，經急救後又電擊，現在由心臟外科葉克膜小組急救中，心跳和血壓有恢復，意識還是不清，進一步做腦部和胸部的電腦斷層檢查是否有內出血情況，目前情況危急有極度的生命危險。