立法院今舉行臨時會，審查大法官人事同意權案，國民黨立院總召曾銘宗提到，國民黨團強力主張強力審查，希望刷掉不適任的人選，尤其是被提名人尤柏翔，連民進黨委員都看不下去；民眾黨立委陳琬惠表示，審查時間如此倉促，如何讓人民相信，這4位被提名人真的能成為憲法守護者。

陳琬惠指出，立法院監督與公民社會表達的空間受到嚴重壓縮，回顧2011年與2015年馬英九時代，最後兩次提名大法官，雖然當時也是倉促，受到民間團體的質疑，從總統府公布到被提名人到行使同意權至少都有62天跟50天，蔡英文總統執政後，竟然越來越離譜，2016年跟2019年分別只有54天和31天，這次更不到1個月僅3周時間，立法院淪為執政黨背書的工具，大法官握有崇高的權利，人事審查卻只有1天公聽會和1天審查會。

她批評，如此草率審查程序，人民如何相信這4位被提名人真的能成為憲法守護者？這次提名名單跟執政黨有密切關係往來，能否獨立行使職權也備受外界質疑。

民進黨立委鄭運鵬則表示，針對4位提名人大家都有很多不同意見，外界認為蔡英文總統8年都提名大法官，有違憲法慣例，但大法官任期就是8年，總統連任８年做滿，15位大法官都有辦法提到。

鄭運鵬也說明，有人認為審查期間從成案到投票時間太短，過去馬英九時代提名的15位通通都是最短時間完成，2008年提名5位的大法官是9月26日至10月3日；2010年10月1日至8日；這次大法官審查人事同意權從5月31日至6月21日，慣例上沒有違反經驗。