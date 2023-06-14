中央氣象局今天早上發布台中豪大雨特報，今天0時到現在台中山、海區3測站累積雨量排全台前3名，台中市長盧秀燕今天備詢時表示，6月11日到19日連續9天台灣天氣不穩，提醒市民注意今天下午到明天可能還會有更劇烈的雨勢，市府也已做好各項防範準備。

市長盧秀燕表示，從6月11日至19日連續9天，整個台灣地區天氣非常不穩定，氣候變化劇烈，當時已提醒市民朋友注意雷雨胞來襲，造成的豪大雨情形，第一波下在北部，前兩天下在南部，這兩天下在中部。

今天梧棲測站累積雨量達118公釐、大雅測站103.5公釐、清水測站達92.5公釐，盧秀燕表示，共造成7件交通號誌損壞，目前已搶修完畢，另造成7件路面積淹水均已消退，還有3件路樹倒塌也已全數處理完成。

盧秀燕強調，根據資料綜合研判，今日下午到明日天氣變化有機會還會更劇烈，希望市民朋友務必注意，市府上周已上緊發條通報各局處及各區公所就位，今天早上一偵測到豐原軟埤仔溪水位狀況，水閘門配合開啟排水，地下道目前通行無阻，市府會做好各項預測與防範，市民如發現災情，可撥打1999市民專線通報，市府會立即派員搶修。