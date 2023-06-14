李文孝表示，工業物流首季需求熱度不減，整體租金成長與承租率皆維持高峰，預期今年租金可上漲10％，各公司財報結果皆優於預期，並提高全年獲利展望。工業REITs同店淨利增長持續維持較高水準，顯示產業基本面強勁，同時財務狀況也健全，負債比低與資金流動性高，較能承受資金緊縮的環境。在住宅方面，全美住宅第一季淨增加近二萬戶需求，結束連續三季負增長狀況，全美平均租金則連續三月增加；住宅REITs第一季財報普遍優於預期，東西岸租金成長4.8％，陽光帶租金成長4％，整體承租率維持96％之上，進入第二季後租金開始遞增，預期將有5～7％成長空間。

李文孝表示，在全球解封下，旅遊與商務活動快速恢復，住房率與每晚房價均持續上升，旅館業獲利迅速恢復，五月住房人數恢復至疫情前99.1％，住房率67.5％，房間價格較去年成長3.6％，平均每晚住房金額(RevPAR)價格成長2.1％，頂級與中高檔飯店成長速度最快，供需穩定下有利今年獲利增長。此外，購物中心整體承租面積已超過疫情前水準，租金增長亦持續緩步向上。美國實體零售增長穩健，連續九季回升，承租率上升至95.8％，中小型購物中心回至平均水準之上。