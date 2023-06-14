商業服務業智慧減碳補助分成「單一」及「整合」服務應用二類，「單一服務應用類」補助上限為30萬元，整合服務應用類補助上限為150萬元。商業司說明，如果店家應用智慧工具較單純，可以申請單一服務類，例如導入「智慧點餐」，以APP或數位社群強化與消費者的互動，取代原有的紙本傳單，從節省的廣告紙張減少碳排放，並可結合進銷存系統達到食材控管以減少食材之浪費，至於須整合多項智慧工具的業者，可申請整合服務應用類補助。

商業司也提醒，整合服務應至少推廣5家（含5家以上）合作夥伴參與該服務，例如餐飲業者導入「食材預測與補貨系統」，並與5家合作店家聯合採購食材，經由數據分析降低成本及食材報廢率，即可降低因食材報廢處理所產生的碳排放，如同時與合作店家應用「智慧節能系統」，可再因節省電力耗損所帶來的碳排放量。商業司提醒企業把握時間踴躍提案，善用政府補助資源完成逐步減碳的目標。