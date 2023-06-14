香港信報報導，深成指開高走高，最多升69點，最高至11,025點，半日收報11,022點，升66點或0.6％，成交額為3,678.72億元。

滬深300指數半日收報3,884點，升20點或0.52％，創業板指數報2,172點，升5點或0.25％。

各類股普遍上升，釀酒股升逾2％，汽車製造、生物製藥股升逾1％，石油、鋼鐵股靠穩，水泥股則偏軟。

滬指開盤漲4點 深成指漲0.19％
台積電下殺6元至587 台股拉回跌逾30點
恒指開盤漲26點 百度漲1.8％
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