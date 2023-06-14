香港信報報導，深成指開高走高，最多升69點，最高至11,025點，半日收報11,022點，升66點或0.6％，成交額為3,678.72億元。
滬深300指數半日收報3,884點，升20點或0.52％，創業板指數報2,172點，升5點或0.25％。
各類股普遍上升，釀酒股升逾2％，汽車製造、生物製藥股升逾1％，石油、鋼鐵股靠穩，水泥股則偏軟。
大陸股市14日半日造好。上證指數反覆上升，最多跌2點，最低至3,231點，最多升14點，最高至3,248點，半日報3,241點，升7點或0.24％，成交額為人民幣（下同）2,448.64億元。
香港信報報導，深成指開高走高，最多升69點，最高至11,025點，半日收報11,022點，升66點或0.6％，成交額為3,678.72億元。
滬深300指數半日收報3,884點，升20點或0.52％，創業板指數報2,172點，升5點或0.25％。
各類股普遍上升，釀酒股升逾2％，汽車製造、生物製藥股升逾1％，石油、鋼鐵股靠穩，水泥股則偏軟。
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