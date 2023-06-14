國防部昨（13）日公布了最新版國防應變手冊，但卻被指出，教導識別共軍服飾的插圖有誤。對此，國防部回應，虛心接受指正，並將依需要滾動修正。

圖為穿著07式作訓服（左）與21式作訓服（右）的共軍士兵。（合成圖，素材取自新華社）

臉書軍事粉專「IDF經國號」昨發文指出，在這版國防應變手冊中出現的4件共軍軍服中，只有標示「夏季作訓服」那件的迷彩圖案，是共軍現役的21式作訓服，但標示的名稱與樣式不符（實為「冬荒漠作訓服」），其他三件軍服的迷彩，則都是已淘汰的舊版07式作訓服。「IDF經國號」痛批，正確的共軍迷彩樣式，其實可在大陸國防部官網中找到，「有範例給你抄，還能抄錯？」

針對相關報導，國防部今發新聞稿說明，1.考量照片使用授權等因素，手册採取Q版圖示呈現共軍服裝，期重點凸顯雙方迷彩圖樣差異。惟部分形式未符現況，國防部將邀集相關專業單位研議調修，以符合實況。2.全民國防應變手冊於「編序」中，即說明歡迎各界提供意見，國防部虛心接受指正，將依需要滾動修正，使手冊更臻周延。