一份2024總統大選最新民調顯示，國民黨參選人侯友宜僅獲得21.87％支持度，在三名參選人中排老三，不過媒體人韋安透露，有一份10天左右的內部滾動民調顯示，民進黨參選人賴清德的支持度明顯下滑，而侯與民眾黨參選人柯文哲平均僅差2個百分點，且兩人排名常常發生變動，因此不必太早下定論。

韋安今（14）日在臉書表示，雖然目前各界普遍對侯友宜的選情不看好，但其實從侯被徵召至今還未滿1個月，需要調適、磨合期，因此不必太早對選情下定論，也不能小看侯化危機為轉機的功力。

韋安指出，過去在國民黨的提名過程中，裡外約有8路人馬在修理侯友宜，各種策略民調滿天飛，甚至進行人設毀滅戰，把侯打成草包、HoHoGPT，但最後侯仍被徵召，且滾動民調中也一直保有2成5的基本盤，證明他的耐打性。

「說實話，現在暫時當老三，不見得是絕對壞事！」韋安認為，如今情勢可以逼出侯友宜破釜沉舟、背水一戰的態勢，讓他回到當刑警辦案時，急中生智、敢拚敢闖的好漢本質，「或許侯友宜有這樣、那樣的不足，但他的人格特質中的正直、誠信、責任感，以及好好做事，系統化解決問題的能力，這些人設是抹不掉的」。

韋安強調，賴清德與柯文哲已專心選舉超過5個月，先前更已做了不少準備，而侯友宜不過剛剛起跑，只要把浮現出的問題一一處理好，很快就能追平對手，「再多風雨聲，侯友宜只要啟動朝2024前行，一切都還來得及！」