參山處10月將在梨山耶穌堂辦理「2023雲端上的婚禮」公開徵選12對佳偶參與。（馮惠宜攝）

打造台灣觀光婚禮品牌，交通部觀光局參山處10月將在全國最高的教堂：梨山耶穌堂辦理「2023雲端上的婚禮」，參山處今（14日）舉辦宣傳記者會，公開徵選9對國內新人、2對外籍新人及1對結婚滿50年的金婚夫妻等12對佳偶在最接近上帝的教堂締結良緣、幸福終身。

參山處處長曹忠猷表示，交通部觀光局舉辦的「阿里山神木下的婚禮」及「南島婚禮」已成為台灣2大婚禮觀光品牌，參山處在2020年首辦「雲端上的婚禮」受到各界熱烈回響，今年疫情之後在整建後別具特色的耶穌堂續辦雲端上的婚禮，將打造高山特色婚禮成為台灣第3個觀光婚禮品牌。未來也將規畫耶穌堂成為全台最高海拔的婚禮教堂，期盼能吸引更多國內外遊客到梨山辦婚禮兼觀光旅遊。

活動也特別邀請梨山在地藝術家林春節為婚禮佈置，以及百大名廚寧波小館總經理鄧玲如擔任婚禮主廚，婚禮現場可以看到梨山在地花卉特色佈置，及品嚐梨山特色食材；獲選佳偶不僅可以在歷史建築梨山耶穌堂參加高山婚禮，也可以在梨山拍攝婚紗、參加婚禮音樂會以及高山特色婚宴等等。

宣傳記者會由參山處長曹忠猷主持，現場安排新人結婚情境，特別邀請到觀光局喔熊組長擔任花童，在歡樂的氣氛下舉行啟動儀式；「2023雲端上的婚禮」徵選報名將自即日起至7月31日止，歡迎國內外符合徵選資格的人選報名參加。

「2023雲端上的婚禮」活動，10月6日在婚禮前一晚，將舉辦婚禮音樂會與原住民風格派對市集，10月7日婚禮當天，將會邀請參與親友、民眾一起參與票選最佳婚紗評選活動，第1名將獲得新台幣9999禮金，現場也針對新人加碼抽獎，參與佳偶們有機會獲得日本來回機票等各項好禮。