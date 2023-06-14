由高雄市都發局長吳文彥到場收下陳情書。（崔正綱攝）

台鐵高雄機廠內有一棵形似宮崎駿「魔法公主」動畫中的山神獸大樹。（森林城市協會提供／崔正綱高雄傳真）

占地32公頃台鐵高雄機廠位於鳳山、苓雅、前鎮三區交界，內有近千棵樹木，是二級保育類黃鸝鳥重要棲地之一。近期高市府通過台鐵高雄機廠都更案細部計畫中，廠區文史、森林大樹與開發區域高度重疊，導致近千棵大樹的森林約8成面臨移植傷害和砍除，廠區紋理破壞嚴重，也嚴重威脅黃鸝鳥生存空間。護樹、民間團體今日上午前往高雄市議會抗議，由都發局長吳文彥出面並接下陳情書，表示會審慎納入考量。

台鐵高雄機廠，位處鳳山、苓雅、前鎮交界，占地32公頃，內有9公頃森林，森林面積約214座籃球場大，含千棵約3、40年以上的大樹，而基地內的森林中有一棵形似宮崎駿「魔法公主」動畫中的山神獸大樹，彷彿台版的魔法公主森林；也是黃鸝鳥在高雄重要棲息地之一。

近期高市府通過台鐵高雄機廠都更案細部計畫，計畫中廠區文史、森林大樹與開發區域高度重疊，道路分割破碎，導致近千棵大樹的森林約8成面臨移植傷害和砍除，廠區紋理破壞嚴重，而大樹移植幾乎都是非死即殘。

民間團體建議市府規畫示意圖，保留17公頃森林文化園區。（森林城市協會提供／崔正綱高雄傳真）

民間團體建議市府規畫示意圖，保留17公頃森林文化園區。（森林城市協會提供／崔正綱高雄傳真）

對此，森林城市協會表示與都委會多次協商未果，理事長莊傑任在臉書發起連署，目前已經44個團體、2507人連署，來自各界生態、文資團體響應；今日上午9時許，莊傑任與約30民眾到市議會門口，舉起「保留森林綠地」、「守護園區文史」等手板，還有民眾扮成神木，高唱「樹神之歌」表示抗議。

共同聲援的市議員陳麗娜表示，在都委會開會時，也針對相關議題多次討論，但是結果實在令人遺憾。期待高市府要重新思考這塊土地開發，是不是要讓它開發區集中，保留大部分綠地；且台鐵應對於文史保留盡最大責任，同時老樹部分，也能夠在原地繼續存活，土地利用不該只有開發上，應加入更多人本概念。

高雄鳥會表示，據最新調查，黃鸝鳥在全台不到400隻，今年3月做普查，高雄市區至少有115隻黃鸝，是全台黃鸝數量、密度最高的城市。黃鸝生存環境要大面積、連貫的綠地，如衛武營都會公園、台鐵高雄機廠，若機廠綠地開發，會讓黃鸝損失很重要的天然棲地，當棲地破壞後，黃鸝減少若要復育時，需要花更多力氣、時間、經費去讓數量回歸，既然有一片現成的棲地，希望市府聽取訴求，把這個完整綠地保留，為物種、棲地保育盡一份努力。

莊傑任呼籲，希望市府聽取「開發容積集中，留下17公頃文化園區」、「留下9公頃森林保留共享，不砍不移」、「文史特色保存，有利文創觀光」、「避免道路切割，並將停車場地下化做公園」、「建請內政部與高市府撤案，退件修正」訴求，後續由吳文彥出面，並接下民間團體的陳情書，吳文彥表示，護樹、民間團體的意見，是社會多元意見主張之一，會審慎納入考量。

對此，高雄市副市長林欽榮表示，市府歷經10年把台灣鐵路高雄機廠定案，市長陳其邁處理這個案子有3項重大原則，首先要盡最大可能把鐵路紋理保存下來，第2個就是貨車工廠全廠保留作為市政府的回饋，後續會作文創基地，第3則是要盡最大的義務協助台鐵完成財務計畫，聆聽各界意見後，最終正式送達。但此案仍然有民眾表達不同意見，他們都會把相關的建議陳情到內政部二級二審。

林欽榮說明，依照都市計畫案規定，有33棵特定紀念樹木需要就地保存，還有995棵樹木按植栽計畫不需要被列入，但他們相當珍惜這些樹木，特別評估995棵樹木的印力、印學、座標、樹形，大部分都可以移植。另外，此案中，有121棵原生樹種樹木值得保留，作為就地植栽使用的行道樹。