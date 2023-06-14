台中餐飲創意無極限，位於西區大墩路近台灣大道口祕境餐廳「Dew」結合實驗廚房和創意料理的新形態，最近推出全新互動趣味餐飲體驗新菜單，以對抗新冠肺炎疫情還能保持理性的2023「抗擊之戰Hot Fas」為主題，由主廚們用情境式的表演帶領饕客從歐洲到亞洲遨遊世界，享受一場由內而外，把想像變為真實的晚餐饗宴。

位於西區大墩路近台灣大道口祕境餐廳「Dew」結合實驗廚房和創意料理的新形態。（馮惠宜攝）

Dew從食材到餐點都是限量的，主廚們還會在上菜時說上一段烹飪故事，可充分感受到其特別和用心，讓人有機會一窺這群廚師們在料理時，如何和自我對話，創作出每一道菜的背後光影。

「Dew」最近推出全新互動趣味餐飲體驗新菜單，以對抗新冠肺炎疫情還能保持理性的2023「抗擊之戰Hot Fas」為主題。（馮惠宜攝）

新菜單「抗擊之戰Hot Fas」：從第一道前菜「裝備武器」開始，香草精華、混合花椰菜團、魚肉製成的捲餅，開始強烈的感官衝擊，之後透過干貝和醃漬蔬菜呈現「綜合北歐的專業知識與日本發酵力量」，以及墨西哥玉米餅搭配洋蔥莎莎醬與鮭魚慕斯，呈現中南美洲的舌趣之旅。

馬鞭草精華＆甘藷莎拉：塔殼散發白胡椒香氣，透明晶球包覆濃郁蘆筍康普茶風味。紫色甘藷沙拉結合了不同風味來呈現。（馮惠宜攝）

干貝和醃漬蔬菜們：將干貝煎至焦香，桑葚、香檳葡萄和玉米等醃製元素為這道菜增添酸味，中間以盤扁豆沙拉和蘑菇片舖陳，讓整道菜更豐富。（馮惠宜攝）

以包藏鯖魚餡、黃洋蔥和鱈魚肝的印度脆球，象徵：徵抵達印度，而杯中盛裝的是祕魯醃汁，加入酥球中食用，更增美味。（馮惠宜攝）

採用優質牛肉，簡單地用檸檬醃製，然後在熱煎鍋上烤製，搭配洋薏仁和牛尾湯泡沫的獨特風味，再鋪上代表台灣的高麗菜，將台美混搭的亞洲精神用料理呈現。（馮惠宜攝）

結尾「未知」其實是以培根結合檸檬酒創作的一道甜鹹兼具的甜點，培根切塊用檸檬和培根塊調味，並在食用前燻制，帶有酸菜太妃糖及培根慕斯讓人沉浸在培根的奇妙之中，為整道饗宴劃下完美的句點；總共8至10道菜，用創意菜色述說一場疫後熱血遊歷的故事。