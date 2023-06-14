參加好友婚禮，對方卻告知不能攜伴？一名女網友日前表示，好朋友要結婚，但對方希望不要攜伴，而是一個人參加，她從沒聽過這種事，好奇這樣還有人想去吃喜酒嗎？對此，網友反而大讚這種做法，都是很熟的親朋好友，氣氛很好，也有人妻指出，婚宴限制人數通常是為控制預算。

原PO日前在Dcard發文，好友結婚要辦喜宴，竟規定只能一人去吃喜酒，好奇這樣子合理嗎？從沒聽過有這種規定，猶豫要不要去。貼文PO出後，許多網友反而贊成這個做法，「朋友喜宴是另一個同學會，自己去比較盡興，帶老公就不能暢所欲言」、「有參加過類似的婚宴，不能攜伴（包括小孩），參加完覺得整場下來氣氛很好，都是新人很熟悉的親朋好友，一起玩一些小遊戲也很好玩。」

還有人妻坦言，規定吃喜宴只能一人去的原因，是因為桌數少，「我本人就是這樣，一個一個跟朋友道歉說不能攜伴，因為我婚宴場地太晚找，只剩7桌的廳房，加上親戚占超過一半桌數，根本沒位置」、「我當初結婚就是桌數比較少，所以一開始有請朋友不要攜伴，因為親戚太多」。

還有人表示「可能是為了控制人數，預算有限，無法多讓受邀人攜伴，我就是那個跟朋友說『未婚限2已婚限4，再多坐門口』的人。」但也有人補充，參加喜宴攜伴是基本禮貌，但新人若有特別要求，當然也尊重。