中方海軍第3艘航母「福建」艦

儘管網路上瘋傳，中方海軍第三艘航母「福建」艦甲板上有多達兩大道裂痕，但專家對衛星圖像的新分析堅稱，它完好無損。

據《政治》（POLITICO）新聞網13日報導，推特上出現的「福建」艦顯示，它的甲板上似乎有1—2道裂痕，除非經過修理，否則不可能讓艦載機起降。有些推文狂酸它是「中國製造」，還有些文章引述傳聞，讓許多人以為，這艘航母無法執行任務。

然而，華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）中國實力項目（ChinaPower project）13日公開評論，駁斥了相關傳聞，直指它們為「泛滥的假消息」。5月15日的商業衛星照顯示，「福建」艦上沒有顯見的裂痕，或其他任何可能對解放軍構成問題的跡象。此外，也沒有證據顯示，艦上人員在參與任何修理工作，以填補裂痕。

不過，網上流傳的影像卻顯示，艦上的確有長長的暗色痕跡，從高處看來，確實像是裂痕。那它們究竟是甚麼呢？據CSIS專家說，它們只是液體。