英國劍橋大學每到夏季，許多中國大陸遊客到此體驗康河撐篙。（藍孝威攝）

據中新經緯報導，暑假將至，大陸多家國際遊學機構的招生工作已經進入尾聲。隨著出境遊的回歸，沈寂已久的國際遊學再次回到大眾視野。新老玩家聚集的遊學賽道是何現狀？前景怎樣？報導稱，今年暑假的海外遊學費用，14天要花上近10萬（人民幣，下同）。

上海趣玩親子主理人Adeline稱，「我們的暑期日本遊學團快完成報名了，其實我們起步算晚的，今年大家都在瘋狂地搶佔市場份額，許多機構三月就開始陸續招暑期生了。」

「報名數比之前近翻一番」

最近一段時間，曹帥常常忙碌到凌晨四五點。他帶隊的英國研學項目已結束報名，近期正在忙著與英國學校溝通上課與住宿事宜。由於與英國存在時差，曹帥的作息不得不「黑白顛倒」。

曹帥是新疆石河子一家英語培訓機構的校長，從2016年起，學校每年夏天開辦了英國遊學項目。由於疫情原因，項目停擺，今年四月才重啓。

「之前平均每年也就十五六名學生，今年是招生人數最多的一年，全國各地招到了27名學生，快翻了一番。」曹帥表示，他的宣傳途徑不多，主要是微信朋友圈、抖音宣傳等，並沒有銷售人員跑市場等線下管道。但就算如此，今年接到的諮詢數量也非常多。「由於開始經營短視頻的關係，今年多了成都、上海等外省市的生源。」

Adeline是今年剛入局遊學的新人，此前她的公司主要提供本地遛娃的相關服務。她表示，選擇在此時開設遊學業務，也是看到了今年出境遊的商機。「一是今年出境遊恢復，辦理簽證較為容易，出行方便；二是積壓已久的外出需求會在今年得到釋放，我自己也給娃安排了暑期的遊學、夏令營等活動，父母和孩子的社交需求都需要滿足；三是後疫情時代，大眾對於健康戶外活動的需求增多，如徒步、探險，以及飛盤等新興運動等，以這些活動為主題的夏令營也應運而生。」

日均消費兩三千元 遊學「學」的是啥？

在部分家長眼中，遊學是短時間內讓孩子增強體驗、增長見識的「經驗包」。

「兒子五歲時，我們和他一同參加了英國的親子夏令營。雖然他在學校裡也能說英語，但出了校門之後應用場景太少了。希望他能夠通過在英語國家的生活，意識到英語是一種溝通工具，同時也激發出他對英語學習的渴望。」上海的寶媽Winnie說，「除此之外，我想讓孩子多多地感受不同國家、不同文化、不同地理地貌，讓他對這個世界充滿好奇和探索心。接下來，我們還想帶娃去瑞士看看。」

遊學的定義是什麼？國際遊學機構WeTalk CMO兼大中華區總經理李柏言表示，遊學顧名思義，即「遊玩＋學習」。

李柏言表示，「其中，遊玩方面完全可以通過自由行和旅行社來解決，但遊學更注重『學』的部分，比如孩子和父母在異國他鄉互動的體驗、對當地人文風情的體驗等。學生和家長的核心需求在於讓孩子開闊眼界，體驗不同教育環境和文化的多元化，這點是單純旅行無法解決的。此外，遊學的一個重要作用是讓孩子和家長預先瞭解、體驗目標國家的課程和學校，家長通常比較關心海外升學的可行性。」

李柏言觀察，「隨著出境遊的恢復，旅遊人數和留學人數在迅速增加，根據我們新加坡的兄弟公司的反饋數據，往外走的人明顯越來越多；很多機構和學校也在做遊學項目。相信這一兩年會是遊學熱度的窗口期。」

與市面上較多的中學階段遊學不同，Adeline經營的親子遊學項目主要針對2-7歲的兒童及其家長，她稱，該項目較符合部分90後中產階級的帶娃理念。「部分年輕父母自身受教育程度高，並且願意在子女身上投入。此外，他們也更希望把孩子交給更專業機構，寧願花錢，也不想浪費自己的時間。因此，我們希望通過提供服務來避免家長的勞碌。」

曹帥看來，國際遊學對於小城市學生尤其重要。「小城市平時機會沒有大城市多，所以暑期更應該拓寬視野，這也是許多家長選擇遊學的最大訴求。」他還表示，家長們的需求不僅僅是讓孩子走出國門。「一些家長希望能在國外給孩子培養語言環境，增強英語學習；還有一些家庭希望培養孩子出國留學，先讓孩子通過遊學去瞭解、適應，看能不能在孩子心中埋下一顆種子。」

據曹帥介紹，除了自己運營的集中授課式遊學外，還有一類遊學產品基本以「遊」為主，「學」的佔比非常少。「它雖然名叫遊學，但是實際上可能只有一天的授課時間，而其他行程雖然十分豐富，比如前往牛津大學、劍橋大學、大英博物館等，但實際很多景點都是免費的。」曹帥稱，這類遊學形式看似吸引人，但成本相對較低，且由於多為走馬觀花式的遊覽，含金量並不高。「真正的成本，其實是體現在授課方面，而不是遊玩。」

2018年，一篇名為《月薪三萬卻撐不起孩子一個暑假》的文章曾刷屏社交網路，文中家庭的暑期總花費為3.5萬元，其中，僅「參加10天美國遊學」一項就花了2萬元，成為暑假消費的「重頭戲」。如今海外遊學花費幾何？

曹帥稱，大多14天左右的遊學項目人均收費在3.8萬至5萬元不等，合每日2700-3600元左右；一些收費較高的機構會在飲食、住宿等硬性條件上主打差異化。李柏言亦表示，除了各國家的消費水平不同外，淡旺季的價格也會有差別。

接受中新經緯採訪的家長也稱，出國遊學兩周孩子單人花費基本在5萬左右，如果再加一個家長基本上就快到10萬了。

攜程2019年發佈的報告顯示，當年暑期單次遊學人均消費價格為8641元，家庭平均遊學花費22000元，平台遊學產品中，1000元至10000元的產品佔比最多。中新經緯近日在多家旅遊平台搜索發現，境外遊學產品較便宜的收費數千元，而數萬元的產品比比皆是。例如，攜程平台銷售的「泰國華欣BYSH國際學校親子營」為期8天，單人收費3000元；「新西蘭12天9晚親子營」單人收費35720元；去哪兒旅行平台銷售的「英國文化深度體驗12日游」單人收費42393元。

新老機構質量參差不齊 從業者擔心複購率

曹帥感受到，自從出境遊恢復後，身邊做研學的機構突然變多了。「我身邊有一些老師也開始做遊學，當地許多旅行社也在做，部分旅行社今年剛開始承接國際業務，也開始辦遊學。」

天眼查App數據顯示，目前中國大陸主營業務包含「遊學、研學、夏令營」的企業共有1.2萬餘家，其中廣東、山東、安徽的企業數量較多。2020年至2022年，新增遊學相關企業數量呈逐年下降趨勢；2023年前五個月新增企業580家，同比增長20％。

不少教育機構也在積極佈局遊學。公開信息顯示，新東方國際遊學夏令營業務於18年前開啓，2020—2022年該項業務一度停滯，2023年再度開啓，目前已打造上百個海外遊學項目，目的地包括紐西蘭、丹麥、峇里島、法國等。學而思也積極推廣中國大陸國內遊學項目，據北京學而思遊學工作人員稱，目前暫未開展海外留學；此外，英孚、世紀明德、新航道等多家教育培訓企業也發佈了暑期海外遊學相關產品。

曹帥認為，開辦遊學的門檻並不高，一些機構也只是做到了皮毛；且許多銷售遊學項目的機構並沒有親自執行，而是將項目外包給其他機構，自己僅是二次銷售，從中賺取差價。

由於遊學、研學機構參差不齊，一些經驗不夠的外包團隊帶給家長和孩子們的體驗也不佳。「帶孩子參加了研學，但事實是沒有研也沒有學，全程都在趕進度。」四川成都的寶媽楊女士對中新經緯說，自己前不久給孩子報了一場成都本地的研學，但當初方案做得天花亂墜，實際效果大打折扣，「看得出來，承辦這場研學的第三方公司經驗欠缺，不僅基礎設施配備不足，還為了趕進度而趕進度，全程聽到最多的話就是『集合出發，去下一環節』，體驗非常差。其實讓家長決定買單的，不是活動環節的多少，而是質量精不精。」

「一些遊學主理人，只是負責告訴客戶遊學產品亮點在哪裡，相當於微商，靠圖片文字進行銷售，執行時可能只是自己帶個隊，具體的項目都由外包團隊完成。部分家長可能瞭解不多，跟個老師就走了。」曹帥稱，已有機構與其聯繫，由對方負責招生，自己的團隊負責具體執行，這樣的合作模式在遊學領域並不少見。

Adeline也稱，今年和她一樣入行遊學的機構非常多，並且有一部分機構只負責招攬學生，將具體執行外包出去。「市面上一些遊學銷售是二次銷售，並不是真的自己在做。」

對於今年遊學熱的回歸，Adeline稱，可以預見到暑期遊學將異常火爆，新老玩家的競爭也會進入白熱化。「鑒於遊學機構提供的服務內容和質量各不相同，如果和家長的預期產生差異，未來恐怕會出現複購率不理想的情況。」