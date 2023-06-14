台灣首府大學將於今年7月31日退場，曾在該校修學分的台南市議員吳通龍，14日市政總質詢時，建議市府爭取接管後，改為全民運動館或大型長照中心。市長黃偉哲答詢表示，雖然文化部及警政署等中央機關想進駐，但市府也會表達接管意願，並善用校園資源。

吳通龍認為，他曾經在台首大修過學分，對於這所學校即將退場，覺得很可惜。但因該校校園有太多資源可以利用，如果可以改為全民運動館或大型長照中心，還能省下幾十億元的經費，建議市府一定要爭取接管。

「我的理念與你一樣」，黃偉哲指出，鑑於台南市先前退場的學校，像是東山區永安高中或真理大學麻豆校區，在退場數年後，不僅校園被嚴重破壞，校內不少東西也都失竊；如今台首大將於7月退場，學生也將離校，但因該校積欠教育部款項，中央將先接管清算後，再調查有什麼單位想進駐。

黃偉哲還說，據他了解，文化部及警政署都有機關想進駐台首大，但市府也會表達接管的意願。

隨後，吳通龍也詢問在台首大設置麻豆區全民運動館的可行性？對此，市府體育局長陳良乾表示，上周該局已先前往現場勘查，如果市府可以接管，就會盡快著手規畫。

據了解，位於台南市麻豆區的台灣首府大學，2000年創校，前身為致遠管理學院。2010年8月升格更名為台灣首府大學後，因為少子化衝擊及大學院校升學競爭，導致生源減少、財務不佳，被教育部列入專案輔導學校；2022年經教育部核定全面停止招生後，將於今年7月31日停辦。