攜手推進屏東、日本教育交流！屏東縣長周春米今(14)日開心表示，京都府、和歌山縣中小學教育交流團到訪屏東，希望開拓與日本的國際教育交流，更期盼屏東成為日本海外修學旅行首選，讓孩子們能接觸不同的世界觀。

周春米今發文提到，台日一直以來都是彼此高校海外教育旅行到訪人數最多的國家，但過去3年因疫情中斷，且以往日本學生行程多在北部，屏東不斷透過官方與民間多方交流，希望能邀請更多日本學生到屏東旅行，也讓更多屏東孩子到日本參訪。

「熱情歡迎京都府的永井正人先生，以及和歌山縣的庄田卓爾先生率團來訪」。周春米透露，兩位都曾擔任高校校長，更是現任教育交流官方代表，去年「台日教育交流20週年」受邀來台出席活動，也種下這一次交流團前往屏東參訪的緣分，希望促進屏東和京都府、和歌山縣的教育交流。

周春米說屏東目前已經有12所學校與日本、韓國、美國、紐西蘭、新加坡、印度、南非等國家成為國際交流夥伴，有意願與日本學校交流的中小學更有40多校，台日情誼深厚，屏東更和日本長期緊密連結，百年來的歷史、文化與貿易交流，相信台日孩子對彼此的生活可以更加熟悉。

屏東是國境之南，有山有海，有深厚的文化底蘊，更有多元的族群，周春米表示，非常希望開拓與日本的國際教育交流，更期盼屏東成為日本海外修學旅行首選，讓孩子們能接觸不同的世界觀。隨著世界疫情趨緩，國際大門重新打開，周春米期待屏、日雙方有更深刻的互動，「我們全力以赴，攜手同行，熱情歡迎大家來屏東」。