許瑋甯表示「我都在」比任何一句話都動聽。（TVBS提供）

許瑋甯擔任《女人我最大》數位節目《玩美研究室》六月號策展封面人物。她認為「幸福」無法用言語描述，擁抱反而能勝過千言萬語，她也自爆：「我只要聽到一句『我都在』便能獲得滿滿力量。」

許瑋甯近年擺脫刻板印象、戲路大開，表演層次精進，持續演出多部膾炙人口作品，目前最想挑戰的角色？她毫不考慮的說：「我很想嘗試女殺手類型的動作片！我過去的角色都需要深入詮釋心理狀態，但動作片除了心理狀態外，身體狀態也非常重要，應該會加倍辛苦，不過因為我個人有點完美主義，所以如果真的有這個機會，我一定盡力做到最好！」

過去接續拍完幾部懸疑驚悚作品的許瑋甯發現，有好一陣子，情緒和黑暗面不斷累積、越來越沈重，她說：「我無法回歸正常生活，覺得整個人不在自己身體裡，花了長時間調適休息，並透過運動療癒，反正對身心好的事都做了，才慢慢回歸正常」。

好在，近期工作團隊的信任並給予發揮空間，令許瑋甯驚訝發現已可自在詮釋角色：「以前我會設想、模擬角色狀態，不過近期我發現不用特別強迫自己，可以自在的內化，而且情緒是猛烈的，有時候情緒上來甚至還會嚇到我自己，但在拍攝現場能感受到大家屏氣凝神，跟著自己走進劇情裡，一起感受我當下的感受，我覺得這股力量超級感動，因為妳會知道妳成功把大家帶進故事裡了！」

出道20年，漸漸不在乎外界眼光的許瑋甯，最想告訴自己：「妳做得很好了！妳很棒！」這對一路走過事業低潮與感情挫折的許瑋甯來說其實並不容易，暖心呼籲《女人我最大》的粉絲：「要多關注自己的感受，相信自己、永遠不要從外人的角度來認定自己的樣子，不要讓人影響你的決定，最重要的是吃好睡好，我想這就是愛自己最好的方式」。許瑋甯言談間散發自信與自在，心靈的富足便是一個女人最美麗的樣貌。